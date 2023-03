Participante de Los 8 Escalones dejó mudo a Guido Kaczka: "Chau"

Un participante de Los 8 Escalones le hizo la confesión menos pensada a Guido Kaczka en plena transmisión de El Trece. El video del insólito testimonio del concursante que causó sorpresa en la TV argentina.

Un participante de Los 8 Escalones dio que hablar en su búsqueda por tratar de ganar los 2 millones de pesos que el programa entrega cada día. Durante la transmisión del pasado miércoles 8 de marzo, un hombre dejó mudo a Guido Kaczka tras realizar una impensada confesión en plena pantalla de El Trece.

Todo comenzó cuando Guido presentó a uno de los participantes que se acercó a estudio del canal para formar parte del juego: "Daniel tiene 34 años y es preceptor en un colegio, vive con sus papás, Carlos y Adriana". Y con asombro, señaló: "No sabe quién lo anotó".

Rápidamente, Daniel tomó la palabra y compartió detalles sobre cómo es que terminó participando de Los 8 Escalones: "Desconozco por completo. Me llamaron, yo ni sabía lo que era, me llaman y me dicen 'che Daniel, ¿vos te anotaste para Los 8 escalones? No, la verdad que no'".

En tanto, el concursante comentó que desde la producción no le creyeron que fuera efectivamente Daniel: "Y me dice ‘vos no sos Daniel’. Sí, sí, soy Daniel. ¿Pero vos no te anotaste? No. Ah, bueno, chau, disculpame'". "Y me cortó. A los tres minutos y medio me manda un Whatsapp. Daniel, vos te anotaste en Los 8 escalones", agregó el hombre, sorprendido por la situación.

Guido Kaczka quedó sorprendido con la confesión que le hizo un participante de Los 8 Escalones.

"Por otra vía", acotó Guido Kaczka. Finalmente, el concursante explicó que la producción volvió a comunicarse para preguntarle si algún amigo o familiar lo había anotado. "Me puse a investigar el programa, me pasé toda la semana investigándolo, a ver de qué se trataba, y dije, 'dale, voy'", concluyó Daniel.

De todas formas, el conductor de Los 8 Escalones volvió a insistir sobre el misterio sobre cómo fue que terminó en el programa: "¿Pero no sabes quién te anotó?". "No, no, no", resaltó Daniel. "¿Ni una idea te das?", indagó Kaczka. Aun así, y una vez más, el participante indicó: "Y..., tengo alguna sospecha. A todos los que les pregunté me negaron, me lo negaron rotundamente... pero bueno, alguien, un fantasma, me anotó...".

Panelista de Los 8 Escalones se pudrió y dejó en banda a Guido Kaczka

En Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, filtraron la renuncia de Martín Liberman, panelista de Los 8 Escalones. "Están habiendo algunos cambios en el programa. Jurados que antes eran titulares y estaban aseguradas una cantidad de presentaciones, por decisión de Guido, hay algunos nombres que empezaron a rotar", contó la panelista Luli Fernández.

Es por eso que, tras la notificación del conductor a Liberman de que se iba a convertir en un jurado rotativo, el periodista deportivo decidió no continuar más en el ciclo de El Trece. "No va a ser más parte de Los 8 Escalones porque lo que le propusieron fue que no haya más jurados fijos", informó Fernández.

De esta manera, Guido Kaczka se queda sin un eslabón importante del programa. Su salida no será la única, ya que, tal como informó la panelista de Socios del Espectáculo, seguramente habrá más nombres que no estarán más fijos y aparecerán otros nuevos que se incorporarán próximamente.