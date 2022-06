Participante de Los 8 Escalones cruzó a Guido Kaczka en El Trece: "No me lo repitas"

Una participante de Los 8 Escalones retó a Guido Kaczka en plena transmisión del programa de El Trece. Cómo fue el incómodo momento que se vivió en el ciclo de entretenimiento.

Una participante de Los 8 Escalones del Millón descolocó a Guido Kaczka durante la transmisión del exitoso programa de El Trece. En la edición del pasado miércoles 8 de junio, una mujer lo cruzó con un reto antes de responder una pregunta.

En una instancia decisiva del programa de entretenimiento, Micaela debía sumar mentalmente dos cifras diferentes. Guido la observó y le preguntó: "Micaela, es una suma...". "Igual vamos mal con esto", admitió la concursante, con una sonrisa incómoda.

"¿Te la digo?", indagó el conductor de Los 8 Escalones. Visiblemente nerviosa, y con un tono irónico, la participante le expresó: "Y sí, estoy acá. No me queda otra". El presentador continuó con la consigna y le consultó: "¿Cuánto es 2.186 + 3.312? 5.458 o 5.498". "Repetime los números de la suma", le pidió Micaela.

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones en El Trece.

"¿Cuánto es 2.186 + 3.312? 5.458 o 5.498", insistió nuevamente Kaczka. Sin embargo, la concursante retó al conductor y le remarcó: "No, no, pero no me repitas el resultado porque sino me confundo. Por favor". Tras un breve silencio, Guido volvió a hacerle la misma pregunta. Finalmente, la mujer le pidió: "Y ahora sí. Decime las respuestas". Y arriesgó: "Es 5.498".

De manera efusiva, el hombre que lleva adelante Los 8 Escalones manifestó: "¡Correcto!". De todas maneras, Micaela le ofreció disculpas por haberle hablado de manera imperativa: "Tardó, tardó, pero salió... sí, te cagué a pedos. Perdón, Guido".

Internas en Los 8 Escalones, programa de Guido Kaczka en El Trece

La modelo Nicole Neumann, una de las jurados del programa de entretenimientos Los 8 escalones del millón (El Trece), está en medio de un tenso conflicto con la producción que podría dejarla en la cuerda floja. La información se filtró y destapó una olla de internas en el ciclo de Guido Kaczka.

Luli Fernández, panelista del magazine Socios del espectáculo (El Trece), dio a conocer el trasfondo de la situación que preocupa a Neumann e irrita a los productores de Los 8 escalones del millón: "El título de la nota es 'Nicole, la más odiada'. A mí me tocó hacer algunos reemplazos en Los 8 escalones por la ausencia de Nicole, que está en Italia, junto a Manu Urcera y a dos de sus tres hijas. Este viaje no era programado. O sea, la producción tiene una cantidad de viajes agendados de parte de Nicole, desde principio de año, y este no estaba".

"La realidad es que ella manda a Mauricio, su representante, a comunicar que se iba a ausentar por un viaje familiar y que no iba a ser parte de las grabaciones de Los 8 escalones. Entonces, los productores le respondieron '¿cómo? ¿Otra vez te vas?' Ella les respondió a través de su representante 'es que yo no me fui. El viaje que estaba programado lo hice y después tuve covid'. Entonces se sumaron los días de ausencia del primer viaje, del covid y de este nuevo viaje", agregó Luli.

Fulminante, la panelista cerró su informe con la picante declaración que le deslizaron los productores del ciclo de preguntas y respuestas: "La frase que escuché, porque me la dijeron, es 'no la aguantamos más'".