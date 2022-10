Participante de Canta Conmigo Ahora apuró a Tinelli en El Trece: "Qué valor"

El conductor de El Trece vivió un incómodo momento al recordar a Guillermina Valdés. Marcelo Tinelli fue apurado por una participante del programa Canta Conmigo Ahora.

Marcelo Tinelli recibió un comentario inesperado mientras presentaba a una participante de Canta Conmigo Ahora. Se trata de la mendocina Keyla, quien le habló de su expareja Guillermina Valdés y generó un incómodo momento al aire por la pantalla de El Trece.

En el marco de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora y tuvo una situación que despertó todo tipo de reacciones. Ni bien presentó a la participante, ella se sorprendió por estar junto al conductor. "Hola Marce ¿sos real? ¿Sos de verdad?", expresó la joven.

En ese momento, empezó a describir detalles de su personalidad: "Muy bonita y con una parada tremenda, tenés mucha actitud, mucho carácter". Allí fue cuando el "Cabezón" recordó a Guillermina Valdés y realizó comentarios vinculados a la astrología: "Debes ser una escorpio luna en géminis me parece. Me parezco a mi ex. Ni la pegué, estoy tirando cualquiera".

Para su sorpresa, Keyla redobló la apuesta y lo apuró. "No, pará. Me mató que hablaras de tu ex en televisión. Qué valor", señaló la cantante de 22 años, mientras Tinelli trataba de justificar por qué habló de ella. "No no, mi ex hablaba siempre de los signos, no tiene nada que ver", explicó.

Tinelli contó la verdad de su relación con Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli se expresó luego de que Guillermina Valdés participara en ¿Quién es la máscara? y reveló la verdad sobre su relación actual con quien fu esu pareja. Luego de que la actriz protagonizara un programa de Telefe que compitió hasta último momento con Canta Conmigo Ahora en la batalla por el rating, el conductor de El Trece no dejó lugar a dudas: "Había un pacto".

Consultado por LAM sobre su opinión al observar a Guillermina Valdés aportando su talento en la competencia, Marcelo Tinelli fue contundente: dio a entender que actualmente no se entera de las novedades laborales de su expareja, ya que no le contó acerca de su incursión en Telefe debido a un pacto de confidencialidad.

"No me molestó, cero. Conociendo a las personas no creo que haya sido así para nada. Son especulaciones que puede hacer cualquiera", sentenció Tinelli. Luego, en LAM le consultaron: "¿Ella te comentó que iba a estar en el programa o no te dijo nada?".

Dejando en claro que ya no tienen la misma comunicación que antes, Marcelo Tinelli reveló que Guillermina Valdés no le confió su secreto laboral: "No, creo que había un pacto de confidencialidad. Así que no (me dijo nada) pero está todo bien".