Participante de Bake Off se descompensó y en Telefe hay preocupación por su salud: "Me quiero ir"

Un participante de Bake Off se sintió muy mal durante la gala de eliminación y generó la preocupación de la producción. ¿Renuncia al programa de Telefe?

Durante la gala de eliminación del domingo pasado, los participantes de Bake Off debieron elaborar e imitar una torta que propusieron los jurados para evitar la eliminación. Sin embargo, y curiosamente, uno los concursantes sufrió complicaciones de salud y se descompensó en medio de la prueba. De hecho, se quedó sin aire y hasta pensó en abandonar el programa de Telefe: "Me quiero ir".

Se trata de Hernán Canalini, arquitecto y docente en la Universidad Nacional de La Plata, que no soportó la presión y los nervios que le generaron haber sufrido un accidente en uno de los tramos de la preparación. "Se me rompió el plato", expresó y lamentó el hombre de 35 años, quien no pudo contenerse; mientras los jurados Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar lo observaban atentamente.

El desafío de la noche en Bake Off Argentina consistió en realizar un plato sumamente complicado. De acuerdo a lo que anticipó la conductora Paula Cháves, los participantes debían confeccionar una torta muy particular: "Debe medir 20 centímetros de altura, el doble que una torta convencional y 16 de diámetro. Para evitar que se les derrumbe deberán ser mitad ingenieros y mitad pasteleros. Además tiene que tener dos rellenos y en la decoración tres variantes de estilo candy".

Hernán Canalini, participante de Bake Off, se descompensó en medio de la prueba.

Aun así, para Hernán fue muy fuerte la presión. Luego de que se le rompiera el plato, estalló en llanto, dejó de cocinar y encendió las alarmas del estudio de Bake Off: "Me siento descompuesto". Belén se acercó para asistirlo y contenerlo y le manifestó: "¡No! Tranquilizate, no pasa nada, no estés así. Tranquilo". "¡Me falta el aire!", expresó el participante, entre lágrimas.

Inmediatamente después, Hernán se marchó de la cocina con una botella de agua para tratar de calmarse. Luego, en uno de los cortes de edición, reconoció: "Estaba muy angustiado y muy nervioso. En ese momento me quería ir".

Los miembros del jurado de Bake Off Argentina.

Quién fue el primer participante eliminado de Bake Off Argentina

Tras la dura prueba que realizaron los participantes de Bake Off, los jurados del programa de Telefe debieron definir al primer participante eliminado. Finalmente, resolvieron que Gabriel debía abandonar el reality de cocina. Al hombre que se desempeña como taxista le costó la preparación de la torta y también protagonizó una semana con varias complicaciones.

Días y horarios de Bake Off Argentina y qué canal transmite el programa:

Bake Off Argentina se transmite de lunes a jueves, desde las 22.30 horas, por la pantalla de Telefe. Entre los cortes y publicidades, el programa dura aproximadamente una hora y media.