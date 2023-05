Papelón en TN tras dejar el micrófono abierto en vivo: "¿Te gusta que la tenga preparada?"

En TN Todo Noticias ocurrió una situación impensada luego de dejar el micrófono abierto tras irse al corte. El comentario que se filtró y se volvió viral en las redes sociales.

La señal TN Todo Noticias protagonizó un blooper en pleno vivo luego de que los conductores hayan mandado al corte en uno de los programas matutinos. La inesperada situación fue que se olvidaron el micrófono abierto y se escuchó una frase insólita, situación que se volvió viral en las redes sociales.

En medio de una ola de renuncias, en TN ocurrió una situación al aire de la cual no pudieron escapar, ya que se convirtió en tendencia en las redes. En la jornada del jueves 11 de mayo, los conductores de la mañana mandaron al corte pero la producción se olvidó los micrófonos abiertos.

"¿Te gusta que la tenga preparada para vos, no?", lanzó el periodista mientras de fondo mostraban imágenes de un vehículo dañado por un choque. En ese momento, los sonidistas de TN empezaron a poner la música más fuerte para opacar cualquier comentario.

Segundos más tarde, volvieron al piso y se pudo observar al conductor con la mano en la boca y a la conductora con una sonrisa en su cara. A raíz de este blooper, las redes hicieron lo suyo a través de decenas de memes.

Renunció a TN después de casi 30 años y reapareció con el comentario menos pensado: "Se ve menos"

En TN Todo Noticias se dieron algunas renuncias inesperadas que pusieron en aprietos a los directivos del canal como las de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caressi. Pero hubo una de ellas que fue la que más ruido hizo, ya que se trata de un experimentado periodista que trabajó por casi 30 años en la señal y reapareció para explicar las razones de su salida.

"Estábamos todo el día pendientes. Te llamaban y estábamos muy pendientes de la noticia, teníamos una responsabilidad muy grande", sostuvo Bebe Contepomi, quien se fue después de haber estado 29 años en el canal y 25 en el ciclo La Viola. El periodista especializado en música dialogó con el programa Por si las moscas emitido por La Once Diez y contó detalles de su sorpresiva salida.

"La Viola sola tengo la experiencia, pero todo lo demás ya empezaba a ser muy abrumador. Cada productor que tiene un turno, es exclusivo pero no saben que estás en todas las producciones. Vos abarcas entonces 24 horas de noticias", indicó Contepomi. Actualmente se encuentra en la Mega 98.3, tiene un podcast llamado Lado BB y está a cargo de la productora artístíca El Bajo Producciones.

"Con 50 años si no me reinventaba ahora, me marchitaba. Tres años me llevó tomar esta decisión, además te preguntas, ¿me atenderán el teléfono si no tengo más La Viola? En un momento te preguntás cuántos te quieren de verdad y a cuántos les servías. Pero me atienden todos", expresó sobre los miedos que tuvo al abandonar TN. Y amplió: "Fue una decisión muy pensada y relajada, en el canal estuve 29 años y en La Viola 25, yo siempre pertenecí a la parte de las noticias, ya no tenía la misma energía y las mismas ganas. También sentí que la tele de a poquito se ve menos".