Pampito enfureció en vivo y lapidó a Gianinna Maradona: "Andá a cagar"

La hija de Diego Maradona tomó una decisión para alejarse de la prensa y el periodista explotó. "Pampito" arremetió en Mañanísima contra Gianinna Maradona.

El periodista Sebastián "Pampito" Perelló se pronunció en contra de Gianinna Maradona por una actitud que la hija del 10 tomó ante los usuarios de Instagram. El comunicador se mostró molesto por no poder acceder a contenido exclusivo sobre la vida íntima de la celebridad.

"Siempre buena onda, Gianinna. 'Privado de gilada'. ¡No te va a seguir nadie! No nos interesa. ¿Qué se hace? ¡Andá a cagar!", comenzó su descargo el panelista del ciclo Mañanísima, conducido de Camen Barbieri, en alusión a la descripción que Maradona escribió en la bio de su nueva cuenta de Instagram.

"Pampito" se mostró muy enojado por la decisión que Maradona tomo, harta de las especulaciones de la prensa sobre su vida personal. "¡Ay, por favor! Estos me tienen podridos. ¡Tanto misterio! Son las más quilomberas del planeta. Ellas son las primeras en salir a quilombear en las redes. Es una tomada de pelo a nosotros. Me vino un brote", agregó con un tono de bronca fuerte, encabronado por no poder enterarse de lo que hace Gianinna Maradona en su cotidianidad y no tiene ganas de mostrar a los medios.

Las emotivas palabras de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín Agüero por su amor por el fútbol

"Se rompió mi caja de cristal y después de tanto insistirme ya no pude gambetearte más. Si te hace feliz, yo voy a estar incondicionalmente para apoyarte en todas", comenzó su descargo la hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona días después de que se conociera que el pequeño inició su trayectoria en las inferiores de Tigre. Y continuó: "¡Escribí tu propia historia, divertirte, disfrutá, aprendé, sé respetuoso, desafíate a vos mismo y dejalo todo! ¡Confía en vos. Yo confío siempre! El fútbol es sacrificio y dedicación. Jugá siempre para ganar pero también vas a tener que aceptar si te toca perder. El fútbol siempre da revancha, la vida nos demostró que también".

Maradona reveló que el primer día que su hijo fue a probarse llovía y tomó ese fenómenos meteorológico como una señal enviada por su padre desde cielo. "Escucha a tu técnico, valora a tus compañeros, valórate a vos. No tenés que demostrarle nada a nadie. Ni al Babu, ni tu papá. Vos sos Benjamín. Soy tu fan desde que naciste, eso ya lo sabes…¡Te amo, Ben! ¡Aguante vos siempre!", concluyó su dedicatoria la pareja del futbolista Daniel Osvaldo.