Pampito destrozó a Flor Vigna por su performance en ShowMatch

Pampito hizo un comentario muy polémico sobre el desempeño de Flor Vigna como cantante tras su performance en La Academia de ShowMatch.

Flor Vigna, actriz y modelo, se lanzó como cantante recientemente con el primer estreno de su sencillo “UY!”. Ahora, fue a cantarlo en televisión por primera vez en el programa de Marcelo Tinelli, La Academia de ShowMatch, y Pampito hizo una dura crítica sobre su performance.

Esta presentación fue especialmente importante porque fue el último programa de ShowMatch. A pesar de que Flor Vigna cuenta con una gran base de seguidores en las redes sociales que apoyaron su lanzamiento en la industria de la música, varios otros internautas criticaron su desempeño, tanto por su técnica vocal como por el estilo de su canción y del videoclip.

Esta vez, Pampito reposteó el video en su cuenta de Twitter y escribió: “Che todo bien pero no se sabe la letra Flor Vigna”. Al rato, eliminó el tweet pero ya era demasiado tarde: muchos usuarios hicieron captura de pantalla y su mensaje para Flor se viralzó en la plataforma.

Tweet publicado por Pampito sobre la performance de Flor Vigna en La Academia de ShowMatch.

La emoción de Flor Vigna en la mesa de Juana Viale al hablar sobre su carrera

Para poder dedicarse de lleno a la música, Flor tuvo que dejar todos sus trabajos que le garantizaban un sueldo fijo y gastar todos sus ahorros. Esta decisión no fue nada sencillo para ella, pero finalmente, se animó a seguir lo que realmente quería desde hacía años.

“Estoy re contenta. A mí me pasaba, cuando era más chica, que veía a todo ese mundo al que quería pertenecer, de actuar, cantar bailar, y por ahí veía al trabajo del productor como algo fácil. Y hoy entiendo que invertir, crear un proyecto y tu crear tu propio destino y experiencia de vida es súper valiente y riesgoso”, contó en el programa de Mirtha Legrand.

“Hay momentos en que hay muchos miedos. Gracias a un equipo muy lindo, que es con mi mejor amigo, hicimos doce temas y de repente dijimos: ‘Che, hay que empezar a decir que no a otros laburos, a sueldos cómodos’”, continuó.

Aunque le gustaba su trabajo en el mundo de la televisión y la publicidad, con lo que realmente soñaba era con cantar. “Ya había otros laburos lindos que no me llenaban. ¿Viste cuando te levantás todos los días y te acostás cansado por algo que no te gusta? Entonces, me vuelvo a sentir como chiquita de vuelta”, señaló.

Sin embargo, también reconoció el lado duro de tomar esta decisión: enfrentarse con la inestabilidad económica del principio de todo nuevo proyecto. “Yo estoy laburando mucho y por ahí el crédito en este momento no me está rindiendo económicamente, pero sí puedo convocar a artistas. Yo nunca había podido convocar a artistas, a bailarinas…”, cerró.