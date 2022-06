Pampita y La China Suárez se unieron tras el conflicto con Benjamín Vicuña

"Pampita" y "La China" Suárez tuvieron un reencuentro privado en medio de la polémica con Benjamín Vicuña.

“Pampita” y “La China” Suárez volvieron a encontrarse en medio de la polémica entre la actriz y Benjamín Vicuña. Si bien las dos mediáticas mantienen una relación cordial desde hace años por el bien de sus hijos, esta vez una situación en particular vinculada al actor chileno las volvió a unir.

Todo comenzó cuando “La China” publicó un tweet en el que dijo que Vicuña no era un padre del todo presente con los dos hijos que comparten en común, Magnolia y Amancio. A partir de esta situación, Benjamín se enfureció y cortaron todo tipo de contacto: ahora solo se comunican a través de sus abogados. En medio de esta tensión, “Pampita” llamó por teléfono a “La China”.

Es que “Pampita” festejó el cumpleaños de Beltrán, uno de los hijos que comparte con Vicuña, y se comunicó con Suárez para invitarla junto con sus dos hijos. “‘Pampita’ contactó a ‘La China’ por teléfono. Le dijo que quería que sea parte de la celebración de Beltrán y que favor estuvieran Magnolia y Amancio”, contó la panelista Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

“Le dijo que quería que Beltrán esté con sus hermanos y que ninguna diferencia condicione esa situación. ’La China’ le agradeció la invitación y le respondió que no podía ir porque tenía un asado, pero que se iba a encargar de que los chicos fueran”, detalló la panelista. Aunque “La China” no pudo asistir al cumpleaños, más tarde pasó a dejarle un regalo a Beltrán, se sacaron una foto y la subió a su Instagram.

Según detalló Fernández, esto último no le cayó bien al entorno de Vicuña, ya que “La China” no tiene relación con Beltrán hace mucho tiempo. Además, en la publicación no etiquetó a Benjamín, como si estuviese marcando un distanciamiento hacia él y un acercamiento hacia “Pampita”.

“Hay una información que también me llegó, que es que ‘La China’ no habría visto a Beltrán por lo menos en el último año. En definitiva, en el círculo de Benjamín lo que dicen es: ‘¿Para qué sube esta foto? Si hace como un año que no ve a Beltrán’. Y encima el no etiquetarlo, ¿es acaso una provocación?”, cerró la panelista.

El conflicto entre “La China” Suárez y Benjamín Vicuña

Todo comenzó cuando “La China” twitteó: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”.

Karina Iavícoili, panelista de Socios del Espectáculo, se contactó con Vicuña para preguntarle sobre el tema y el actor le respondió que no entendía por qué se cuestionaba su rol como padre. “Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, se quejó.

Por último, Luli Fernández sumó que esto le molestó tanto a Vicuña que cortó todo tipo de relación con “La China”. “El diálogo que podían tener por temas inherentes a los chicos se terminó. Hoy se hablan solamente a través de sus abogados. La relación está quebrada, y según me dicen, del lado de él es para siempre. Él está enojadísimo, no hay vuelta atrás en eso”, finalizó.