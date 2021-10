Pampita se quebró en vivo y emocionó a todos: “Es lo que necesitamos”

La modelo dejó escapar sus lágrimas en pleno vivo por una situación que la conmovió al máximo. Pampita se emocionó ante una performance de Showmatch.

Pampita no pudo esconder su emoción en una de las performances del ritmo Homenaje en Showmatch: La Academia y se quebró en llanto. En un conmovedor descargo, la modelo emitió unas sentidas palabras en alusión al médico René Favaloro, a quien homenajearon Noelia Marzol y Jonathan Lazarte.

“En lo que va de esta temporada, para mí fue lo más lindo que vi en la pista en todo sentido. Primero por el personaje que eligieron porque creo que hizo mucho por la salud mundial, ha salvado muchísimas vidas y todo lo que logró con su ciencia y su amor por lo que hacía. Y es nuestro, es argentino y nos llena de orgullo”, comenzó su descargo la ex ganadora de Bailando por un sueño.

Pampita continuó su discurso, entre lágrimas y lanzó: “Después, eligieron un tema de (Astor) Piazzolla, que es imposible que no ponga la piel de gallina. Estuvo interpretado maravillosamente bien, Noelia estuviste hermosa con tu tango, todas tus líneas y toda la pasión que le pusiste a esto”.

“Te reconozco como una gran artista, te valoro y te aplaudo de pie. Me encantó verte bailar y me dio mucho orgullo ver un show de estas características en nuestro programa”, expresó ante Marzol, quien desplegó sus dotes dancísticos en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Y cerró: “Yo quiero mucho a este programa y cada vez que traen una propuesta así, sigo ‘esto es lo que necesitamos’. Este nivel y esta pasión que vi en todo el elenco, necesitamos. Me encantó todo. Hicieron algo redondito que puede ir de gira por el mundo. Para mí, fue de las noches más maravillosas en lo que va del año”.

Pampita se emocionó al hablar de su primera hija, Blanca

En el reality show sobre su vida que lanzó Paramount Plus, Pampita hizo referencia a una fuerte situación que vivió en relación a su hija Blanca, quien falleció hace nueve años a sus 6: “Febrero, un día ocho. Febrero siempre es un mes especial para mí. Es como un día de permitir recordar o tal vez estar triste y melancólica... Tuve un comercial en Chile, donde está mi hija enterrada. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro, del alma”.

“Me salvaste. Sentía todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas, yo quedé ahí silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó... Ahí me pude reincorporar un poco a la conversación”, siguió la celebridad y cerró: “Recordar a mi primera hija, mi primer parto... Fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me preguntaran sobre ella”.