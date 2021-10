Pampita se quebró ante una pregunta por su hija Blanca: "Todo nublado"

La modelo se sinceró sobre un angustiante momento que vivió con un obstetra. Pampita y Benjamín Vicuña perdieron a su primogénita hace nueve años.

Pampita se expresó en su reality show sobre un mal momento que vivió cuando un obstetra le preguntó por el parte de su primera hija, Blanca. A casi diez años del fallecimiento de la pequeña de seis años, la modelo aún no puede hablar de ciertas cuestiones relacionadas a su primogénita, a pesar de que se ha mostrado mucho más abierta en el último tiempo.

“Febrero, un día ocho. Febrero siempre es un mes especial para mí. Es como un día de permitir recordar o tal vez estar triste y melancólica... Tuve un comercial en Chile, donde está mi hija enterrada. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro, del alma”, comenzó su descargo la jurado del ciclo de Marcelo Tinelli, en alusión al momento en que le pidió a su hija que le mande un hombre que la amara, antes de conocer a Roberto García Moritán.

Luego, Pampita hizo directa referencia al momento en que un obstetra, en el último período del embarazo de Ana, le preguntó por la primera vez que dio a luz. “Me salvaste. Sentía todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas, yo quedé ahí silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó... Ahí me pude reincorporar un poco a la conversación”, lanzó.

“Recordar a mi primera hija, mi primer parto... Fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me preguntaran sobre ella”, concluyó al respecto.

Emotivas palabras de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

Hace algunas semanas se cumplieron nueve años de la partida de Blanca Vicuña y su padre le dedicó unas sentidas palabras en sus redes. “Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas”, comenzó.

“Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disafraste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo”, siguió el actor y cerró: “Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.