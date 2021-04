Pampita se defendió tras la las críticas por su baby shower sin distancia social ni barbijos.

Tras anunciar que iba adelantar el festejo de su baby shower, por temor a que vuelva la cuarentena estricta, Carolina "Pampita" Ardohain se reunió con parte de su familia y sus amigos más cercanos en un hotel de Palermo para celebrar la llegada de su primera hija junto a Roberto García Moritán. Y ante la trascendencia de imágenes y videos del evento, la modelo y su entorno fue duramente criticado por haber por no usar barbijo ni respetar la distancia social recomendada para evitar contagios de coronavirus.

Por eso, en la apertura de Pampita Online (Net TV) del miércoles 7, la modelo aprovechó para responderle a sus detractores junto a su amiga Julieta Novarro, una de las personas que estuvo a cargo de la organización. “Todo lo que tengan que decirme, háganlo en mi cara. Yo lo único que voy a decir es que la pasamos bárbaro e hicimos uso de las instalaciones como corresponde, siguiendo el protocolo. Carolina dejó mucha gente afuera, quiero decirlo”, manifestó la actriz e insistió en que se respetaron los protocolos.

Y explicó por qué ninguno de los invitados usó tapabocas en las imágenes que compartieron en las redes sociales y que sacó la prensa: “A la gente que ve las fotos que subimos: cuando nos sacamos las fotos, que es exactamente un milímetro de segundo, nos sacamos el barbijo, lo tenemos en la mano, lo escondemos, y después es un segundo. El protocolo dice que tiene que haber quince minutos de contacto estrecho. ¿Cuánto tiempo tardamos en sacarnos una foto?". Mientras que Pampita acotó: “Y para comer también te lo tenés que sacar”.

Esta no es la primera vez que Ardohain está en el ojo de la tormenta por sus cuidados ante la pandemia. A fines de enero, la modelo y su marido dieron positivo en coronavirus luego de haber viajado a la Rivera Maya y fueron acusados de irresponsables por no haber cumplido la cuarentena preventiva al regresar al país. "Empatía 0. Parece que si te contagiás, los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", se quejó a través de un extenso descargo en sus redes.

E insistió en que su contagio sucedió en Argentina: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”. Sin ocultar su enojo, concluyó: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!"