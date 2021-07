Pampita reveló cómo será el particular modo de dar a luz a su beba

La celebridad compartió información desconocida hasta el momento sobre sus planes para la llegada de su hija al mundo. El particular modo en que Pampita dará a luz a su beba.

En una entrevista, la conductora de televisión y modelo, Pampita Ardohain, habló sobre la inminente llegada de su quinta hija a su vida, producto de su relación con su recientemente esposo, Roberto García Moritán. En su descargo, la celebridad se explayó acerca de sus ansias y de cómo se prepara para la llegada de su beba. De esa manera, develó que tiene pensado un pre parto algo diferente al de la mayoría de las personas gestantes.

“Me encantaría que sea parto natural pero si por salud tiene que ser cesárea no pasa nada”, comenzó su relato la conductora de Pampita Online, en alusión a sus preferencias a la hora de traer a su hija al mundo y siguió: “Lo que sí voy a usar es una bañera divina pero es para el trabajo de pre parto. Te ayuda a calmar un poco las contracciones en ese tiempo de espera mientras vas dilatando”.

“Voy a recurrir a la anestesia porque lo elegí de esa manera. El parto respetado te permite elegir si querés o no y yo preferí con anestesia”, continuó Pampita, en referencia al tipo de tratamiento que escogió, que respeta en un 100% la decisión de quien gesta. Luego, la modelo dejó en claro que trabajará hasta el último minuto anterior al parto, si es necesario, ya que no planea dejar su rol en Showmatch ni en su ciclo de NET TV: “Si de acá al lunes no pasa nada, el lunes iré a trabajar hasta que llegue el momento”.

En otro momento del reportaje que le hicieron en Intrusos, Pampita se refirió a la posibilidad de tener otro bebé más adelante. “La verdad es que no sé, no tengo ni idea. Vamos a ver cómo nos acoplamos todos a este nuevo ritmo familiar, a no dormir y todo eso. Si lo llevamos bien, capaz nos de ganas de que venga otro y lo charlaremos, pero por ahora no lo imaginamos igual”, lanzó entre risas la jurado de La Academia.

Cómo transitó Pampita su embarazo: “No es tan así”

Algunas semanas atrás, Pampita se expresó sobre la ficticia creencia de que lleva su embarazo sin complicaciones ni afecciones y lo desmintió. “No es tan así porque transito lo mismo que todas las embarazadas: no duermo de noche, me duele la espalda, se me hinchan mucho las piernas, los primeros meses tuve muchas náuseas”, expresó la celebridad en Nosotros a la Mañana y continuó: “Me pasa lo mismo que a todas, lo que pasa es que me ven en cámara, maquillada y peinada y parece que es color de rosas, pero no”.