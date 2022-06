Pampita reaccionó al posteo donde hablaron de su cuerpo: "Me veo hermosa"

La celebridad respondió a una usuaria de redes sociales que habló de su cuerpo tras ser mamá. Pampita reveló como transita esta etapa de su vida en relación a su seguridad con su físico.

Pampita reflexionó sobre la usuaria de Twitter que hizo un posteo en alusión a su cuerpo y le respondió. La modelo y conductora de televisión habló sobre la libertad de expresión en las redes sociales y contó cómo se tomó ese comentario.

"Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes, ¿no? Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa", comenzó su descargo la expareja de Benjamín Vicuña en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae.

Pampita aseguró que por lo general recibe críticas en el sentido opuesto al planteado en ese tweet: "Me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica, al contrario: sentí que (esa persona) quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz".

La periodista le preguntó a Ardohain cómo lleva el hecho de que todos opinen sobre su vida y su cuerpo y la modelo respondió: "Está bien que puedan hablar porque no quiero que perdamos esa libertad de opinar. A mí me gusta. No me duele nada de lo que dicen. Es parte de esto también, porque nosotros nos exponemos. Si renegás, es ridículo quejarte".

Las críticas a la usuaria que compartió su opinión sobre el cuerpo de Pampita

Muchos usuarios de Twitter criticaron a quien hizo ese posteo por opinar del cuerpo de otra persona y sobre todo por querer establecer que la palabra "gorda" estaría bien usada para el cuerpo que Pampita tiene hoy.