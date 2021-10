Pampita explotó contra el programa de Ángel de Brito: "Esa gente"

Pampita defendió Karolina Iavícoli, expanelista de LAM, tras haber sido atacada por sus compañeras.

Carolina “Pampita” Ardohain saltó en defensa de Karina Iavícoli, actual panelista de Pampita Online y expanelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), después de que ella se quejara del maltrato de sus excompañeras de LAM: Maite Peñoñori, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Mariana Brey y Andrea Taboeada.

Todo empezó cuando las excompañeras de Karina la acusaron de ser una “chupamedias” de Pampita. Más tarde, ella contó esto públicamente mientras le mostraba su look a Ardohain durante una transmisión del programa.

“No hice tiempo de acomodarme el pantalón, pero yo me veo bien”, dijo, mientras se miraba su propio outfit. “Yo te veo bien”, le contestó Pampita, a lo que Iavícoli le respondió: “Si me lo decís vos está bien. Para los que me tratan de olfa, acá está Karina la olfa de Pampita. Yo la adoro a Pampita”.

En respuesta, la conductora le dijo: “No le des lugar a esa gente. No hay ni que escuchar. Para mí la que dice eso, quiere ser mi panelista, está buscando que la llamemos”. “¡Obvio! Está buscando, buscando, buscando. Capaz lo logren algún día, yo la paso bomba acá”, le respondió Karina.

Las peleas entre Pampita y LAM

En septiembre de este año, Pampita y Ángel de Brito (conductor de LAM) hicieron una entrevista doble para sus programas. Mientras la modelo dejó participar a sus panelistas, de Brito no lo hizo y sus panelistas se quejaron. En respuesta, Ángel dijo: “Fue decisión mía, Pampita no me pidió nada. Que se la fumen, el programa es mío y yo decido”.

Asimismo, Pampita expresó: “Ni siquiera sabía que iba a ser así el formato. Van a tener que esperar a ver si algún día tienen programa propio”. Más tarde, Maite encaró a la modelo por sus dichos durante una entrevista y le dijo: “El otro día con Ángel liquidaste a las angelitas…”.

Pampita le contestó que ella la había pasado muy bien y que había sido una entrevista muy linda. “Yo la pasé muy bien en el programa, no tuve que disparar nada. Ángel fue súper respetuoso, cálido y fue una muy linda entrevista. Fue muy profunda”. “Pero nos chicaneaste, dijiste que cuando las angelitas tengan un programa iban a poder entrevistarte”, le recriminó Maite, y Ardohain cerró el tema con una respuesta contundente: “No me acuerdo. Las cosas que no me interesan me las olvido rápido”.