Pamela David se la pudrió a Ivana Nadal en PH: "No te pregunté"

Pamela David estalló de furia contra Ivana Nadal en medio de un tenso debate por las drogas que tuvo lugar en PH Podemos Hablar. El incómodo momento que se vivió al aire del programa de Andy Kusnetzoff.

Durante la noche del último sábado, Pamela David e Ivana Nadal tuvieron una picantísima pelea en PH Podemos Hablar. Luego de que Andy Kusnetzoff planteara un debate sobre el consumo de drogas, la conductora cruzó a la modelo por haberse mostrado a favor de la marihuana. La tensión se elevó en los estudios de Telefe y todo terminó muy áspero entre las protagonistas.

Ante la atenta mirada de invitados como el exfutbolista y panelista de TyC Sports José "Pepe" Chatruc, el cantante de freestyle LIT Killah y el actor Mario Pasik, Ivana Nadal se mostró a favor de la marihuana. De hecho, y tras mostrar un tatuaje que tiene en una de sus piernas, expresó: "Banco la marihuana. Por supuesto que es una droga, pero así como estoy en duda sobre un montón de cosas que se plantean como ciertas, entiendo que es una planta que no tiene nada. Vos agarrás una planta así y te la fumás... No me parece tan grave. Es lo que creo. Si me preguntan, yo digo la verdad".

Luego del contundente mensaje de la ex presentadora de TyC Sports, Pamela David la cruzó con dureza y le pidió más cautela a la hora de hablar de drogas en TV y le recordó lo que le pasó cuando se mostró en contra de las vacunas contra el coronavirus: "Estamos en un programa de televisión y por lo mismo que pasó con las vacunas porque ya te pasó".

Pamela David e Ivana Nadal se pelearon en PH Podemos Hablar, por Telefe.

Pese a que Andy Kusnetzoff intentó calmar las aguas en Telefe, Ivana Nadal le respondió: "Igual, que cada uno lo que quiera igual". Pamela, que en junio de 2020 sufrió el suicidio de su hermano Franco a causa de las drogas, volvió a marcarle la cancha: "Sí, pero dejame decirte que la droga te mata".

La picante pelea entre Pamela David e Ivana Nadal en PH Podemos Hablar

Ivana Nadal: "Nadie murió por marihuana. Nadie".

Pamela David: "La marihuana es el portal…"

Ivana Nadal: "No. No coincido, perdón".

Pamela David: "No te pregunté si coincidías, pero dejame dar un mensaje al menos y después podés no estar de acuerdo".

Ivana Nadal: "Obvio".

Pamela David: "Como familiar de una persona que se suicidó a causa de las drogas, y no es golpe bajo, he vivido muchos años de acompañar durante 15 o 20 años a muchas otras familias en centros de rehabilitación, que son muchos pero igual no alcanzan y no hay camas. Y para tu información, muchos comenzaron con el juego de decir ‘total la marihuana no te hace nada’. Sobre todo, pasa en los adolescentes que necesitan probar nuevas cosas, tienen la rebeldía de decir ‘esto a mí no me va a pasar, yo fumo y lo controlo’. Pero en nuestro país no tenemos una educación sobre el tema. De verdad, para mí, la droga mata".