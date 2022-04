Pamela David podría regresar a la TV próximamente: "Estamos buscando"

Aseguran que Pamela David tiene su lugar asegurado para volver a la pantalla de América TV.

Una ejecutiva del Grupo América reveló que Pamela David podría volver en el corto plazo a la pantalla de América TV. "Estamos buscando", contó Fernanda Merdeni en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de La Ciudad). Cabe recordar que David estuvo al frente de La Ruleta de tus sueños durante solo unos meses en la pantalla de América.

América TV tomó la decisión en este 2022 de apostar fuerte a la programación de su prime time. Por eso sumó a Ángel de Brito con LAM y a Flor Peña con La Puta Ama, además claro de la vuelta de Animales Sueltos con Alejandro Fantino. Para eso hubo que hacer espacio en la grilla y dieron de baja tanto Intratables como La Ruleta de tus sueños, cuyo horario terminó ocupando el ciclo de espectáculos de De Brito.

Pese al poco tiempo que estuvo al aire y la floja respuesta en materia de rating, Fernanda Merdeni destacó el programa de juegos que condujo Pamela David y aseguró que la esposa de Daniel Vila tiene un lugar asegurado en un futuro cercano. "Estamos buscando un formato para que Pame se sienta cómoda, la apuesta de la Ruleta salió bien", contó una de las integrantes de la gerencia de programación del Grupo América.

"Nos encantó verla en ese rol y no queremos perder ese nicho", agregó Merdeni en diálogo con Por si las moscas. De esta forma quedó claro que pese a que Pamela David podría estar en vista de avanzar con otros proyectos, como su vino rosado Mel, la puerta de América TV está abierta para ella y su labor como presentadora y animadora.

Pamela David le respondió a Jorge Rial

"A mí no me llama la atención porque de verdad es un provocador. Habla más de él que de mí. A mí no me define, yo no tengo problemas con nadie", expresó Pamela en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez) luego de escuchar cómo Jorge Rial intentó reavivar una interna del pasado entre ella y Yanina Latorre. En este sentido, remarcó que no tiene problemas con nadie ya que no le interesan los conflictos. Incluso, Pamela contó que hace poco se cruzó con Yanina y que tuvieron un trato bastante ameno.

“Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido. Cuando la agarré se quedó dura. Entonces le dije: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos’. No me acuerdo qué me contestó, pero para mí nunca fue un tema”, cerró. Asimismo, también habló sobre este reencuentro en diálogo con Gente y hasta juró que no tendría problema en volver a trabajar con ella.