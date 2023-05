Pamela David apuntó contra Cinthia Fernández: "Mala leche"

Cinthia Fernández acusó que había una "censura" contra ella en América TV y Pamela David salió a responderle con todo.

Pamela David se mostró muy seria en pleno móvil con Cinthia Fernández durante Desayuno Americano y dejó en claro su enojo con aquellos que deslizaron una supuesta "censura" contra la bailarina en la señal. "Hay una mala leche enorme", aseguró la conductora en su encendida defensa a lo que sucede en el canal de Daniel Vila, su marido.

Cinthia Fernández lleva días bastante agitados tras el escándalo que protagonizó en el barrio privado en el que vive, donde mantuvo un fuerte enfrentamiento con algunos vecinos. Respecto a la cobertura que le dieron los medios al hecho, la panelista apuntó contra Karina Mazzocco y A la tarde, a quienes acusó de tener animosidad contra ella. Además, criticó a Pamela David al asegurar que América TV estaba en una campaña en su contra y hasta empezó a circular una supuesta "censura" de la señal contra la panelista.

Enojada con los rumores, Pamela David y su equipo fueron en busca de la panelista para aclarar los tantos. "No estoy censurada, ¿puedo hablar con ustedes?", comenzó bromeando Fernández. En ese sentido, la panelista continuó: "Ayer mis seguidores me preguntaron, ¿Es verdad que por culpa de estas tres te censuran en un canal? Una vendrías a ser vos Pame, la otra Karina Mondongo (como la apodó Cinthia) y Flor de la V".

Entonces Cinthia Fernández explicó que le consultó a Ángel de Brito si era verdad que estaba censurada en América, a lo que el conductor de LAM le reveló que si era así, él no estaba al tanto. "Lo mío con vos Pame, fue una sugerencia por tu familia que maneja el canal, y que no estaba bueno como mujer. Pero no tengo un problema puntual con vos", replicó la panelista cuando Pamela David le consultó si estaba "todo mal" entre ellas.

La respuesta de Pamela David ante la supuesta "censura" en América contra Cinthia Fernández

Lejos de quedarse callada, la conductora de Desayuno Americano fue contundente: "Hay que dejar de usar la palabra censura para cualquier estupidez, no sé de dónde surge la idea. Pero dejemos de usar la palabra censura, es una ridiculez". "Aflojemos, porque te das cuenta de la mala leche... No me importa de dónde surgió el rumor, pero claramente hay una mala leche enorme, porque el último móvil que diste fue a este programa. A mí me parece mala leche que digan que a partir de ahí no da notas", concluyó Pamela David.