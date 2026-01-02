Pagani explicó por qué se queda en Bendita y no se va a América TV con Beto Casella: "Códigos"

Pagani explicó por qué se queda en Bendita y no se va a América TV con Beto Casella.

El 2026 comenzó con la confirmación de una baja sensible para el nuevo proyecto de Beto Casella en América TV. Horacio Pagani, una de las figuras más emblemáticas de Bendita, anunció a través de un video en su cuenta de X que decidió quedarse en El Nueve bajo la conducción de Edith Hermida.

El periodista deportivo quiso aclarar la situación en primera persona para evitar especulaciones sobre peleas o internas. "Yo me quedo en Bendita, me quedo en Canal 9 con Edith", sentenció de entrada, para luego explicar el dilema moral que enfrentó ante la propuesta de Casella.

Pagani confesó que su primera reacción fue irse con Casella, movido por la amistad y la lealtad profesional. "Mi idea principal y mi decisión, que había que tomar y era muy difícil, era seguirlo a Beto. Era lo que correspondía según mis códigos de vida. Era seguir donde él fuera", aseguró.

De hecho, reveló que estuvo muy cerca de firmar con la productora Mandarina, encargada del nuevo ciclo en América. "Me trataron muy bien y me hicieron una oferta inmejorable", reconoció sobre la negociación económica.

Pagani explicó por qué se queda en Bendita y no se va a América TV con Beto Casella.

Por qué Pagani no fue a América TV con Beto Casella

Sin embargo, cuando conoció la grilla de programación del nuevo canal, la situación cambió drásticamente. El programa de Casella irá en el prime time tardío, un horario que para Pagani resultó complicado a esta altura de su vida. "Me enteré que el horario era a las 10 de la noche, termina 11.30 o 12... Tenía que tomar una decisión difícil", explicó y agregó: "Me empezó a sentir en el cuerpo que tenía que cambiar mi vida, comer a las 12 de la noche tres, cuatro veces por semana. Era cambiar rotundamente mi vida".