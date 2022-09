Pachu Peña defendió al Teto Medina: "Sacaba muchos chicos de la calle"

El humorista Pachu Peña contó cómo fue su visita al lugar que fue clausurado en los últimos días por no estar habilitado y por el cual arrestaron a Marcelo "Teto" Medina.

La detención de Marcelo "Teto" Medina, acusado de ser parte de una asociación ilícita, por formar parte de la organización de la comunidad terapéutica La Razón de Vivir, en el barrio de Berazategui, desató un fuerte escándalo entre sus conocidos y allegados. Y uno de los que decidió romper el silencio fue el humorista Pachu Peña, quien fue convocado por su ex colega de VideoMatch para dar una charla motivacional.

“A mí me llamó no hace mucho el Teto Medina, tres o cuatro meses atrás, y me dijo: ‘Estoy ayudando a unos chicos que están en rehabilitación por el tema de la droga, vos sabés que yo pasé por esa y salí. Les doy charlas y me preguntaron por vos, se mueren si vas a contar unos chistes’. Me pasó la dirección, era la loma del c.., tenía como una hora y cuarto de viaje, y me hinchó tanto los cocos que le dije: ‘Voy’. Arreglé y fui un mediodía y había un montón de chicos como lo que se vio en las cámaras, se pusieron todos en un semicírculo y yo al lado del Teto”, contó Pachu en diálogo con Cadena 3.

El humorista contó que fue al lugar desinteresadamente, pero advirtió una llamativa actitud del "Teto": "Me agradeció mucho y me puso plata en el bolsillo. ‘Para la nafta’, me dijo. Eran cinco lucas y no me aceptó que se la devolviese. Yo fui gratis, y me pareció algo que dije: ‘Qué bien el trabajo que está haciendo este tipo’. Esto fue como hace tres o cuatro meses atrás”. Además, Pachu indicó que no vio "ningún maltrato" y rectificó que "a los chicos los adoraban".

“Lo que hay detrás de esto, no lo sé, pero puede ser un ajuste de cuentas, o no un ajuste, un vuelto. Él sacaba muchos chicos de la calle que no solamente estaban en la droga, sino también en la venta, eran soldaditos. Puede ser una cuestión de ‘ah, me sacaste los pibes, mirá lo que te hago. Hay mucha gente que lo banca, muchas familias, por eso, me extrañó mucho. Yo no vi nada malo. Es todo muy raro. Los medios lo están matando”, cerró Pachu, dando su teoría sobre la detención de su amigo.