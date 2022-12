Pablo Echarri fulminó a los participantes de Gran Hermano: "Miserias humanas"

El actor opinó sobre el reality show que mayor rating marca en la actualidad en la televisión argentina y fue lapidario. Pablo Echarri analizó Gran Hermano como experimento social.

Pablo Echarri opinó sobre la nueva edición de Gran Hermano en Telefe e hizo un análisis sobre la dinámica del reality show. El actor reflexionó sobre cómo cambió la manera de ver este formato después de la pandemia y fue contundente en su descargo al respecto.

"Está bueno ver un Gran Hermano después de la pandemia porque se ven algunas miserias humanas que tomaron un primer plano desde la pandemia", comenzó su descargo el esposo de Nancy Duplaá, en diálogo con Intrusos. El actor considera que hoy en día abundan más realities del estilo de GH y no ficciones en la televisión porque el foco de la gente estaría en analizar las conductas humanas.

Echarri habló sobre la actualidad que vive la televisión, de la que formó parte de manera ininterrumpida durante muchos años y hace tiempo que se encuentra alejado. "Cambió el paradigma de la televisión y la exhibición de los contenidos de la ficción. Está más por el lado del periodístico, de lo político, del reality. Cambió de lo que es la diaria a lo que es los capítulos de serie, de 6 u 8 capítulos, vistas en plataformas", cerró el protagonista de éxitos como Montecristo, Resistiré y El Elegido.

Las tiernas declaraciones de Nancy Duplaá sobre su amor hacia Pablo Echarri

La protagonista de tiras como Padre Coraje, 099 Central y 100 Días Para Enamorarse destacó qué aspectos de su relación con Pablo Echarri, padre de sus dos hijos menores, son fundamentales para que el vínculo marital nunca haya estado enclenque. "Mi historia es una refundación permanente. Hay momentos en donde la cosa se pone media sísmica y ahí es donde te planteas el poner los problemas en la mesa y conversar. Ahí se refunda. Y así llevamos 22 años… pero no es lo más normal”, comenzó su descargo Nancy en diálogo con Gente.

"El amor te pasa o no te pasa. A mí me pasa. Yo tengo ganas de compartir la vida con él. Eso no te pasa siempre", cerró la actriz en el contexto de una entrevista por el estreno de la serie El Fin del Amor. Duplaá también habló sobre su admiración a Lali Espósito, protagonista y productora de esta serie, y soltó: "o quisiera tener un veinte por ciento de lo que tiene ella. Tiene una impronta muy focalizada sobre lo que quiere, como prepararse y nutrirse. Yo destaco mucho el trabajo de ella como actriz porque le creer todo".