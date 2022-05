Oriana Sabatini reveló el mal momento que pasó y nadie sabía: "Me costó mucho"

Oriana Sabatini reveló el duro episodio personal que atravesó al mudarse a Italia y cómo afectó en su carrera musical.

El mal momento que vivió Oriana Sabatini: "Me costó mucho".

Oriana Sabatini volvió a la industria de la música después de meses sin producir una canción y lo hizo con el estreno de su nuevo videoclip, 325. Desde que se puso en pareja con Paulo Dybala, la vida de Oriana dio un giro de 180°: se fueron a vivir juntos a Italia, dejando atrás su país, su familia y sus amigos. En este contexto, la cantante explicó qué fue lo que más la afectó de este cambio tan abrupto.

Lo último que había sacado Sabatini había sido Lo Que Tienes, su canción con Rusherking, y muchos de sus fanáticos dudaban de qué tantas ganas tenía de seguir con la música. De un día para el otro, los sorprendió con el estreno de 325, un video musical en el que aparece vestida de negro, en medio de una lluvia de sangre, en el que estuvo trabajando durante meses. Sin embargo, este último tiempo no fue nada fácil para Oriana con respecto a su vida personal.

“Algunos pensaban que ya no ibas a cantar más…”, le dijo un movilero de Los Ángeles de la Mañana (LAM) durante una entrevista exclusiva. “No, me estaba acomodando. Siento que tenía que crecer un poquito. Madurar y prepararme mentalmente y sentimentalmente para encarar las cosas de verdad, con seriedad. Ahora, siento que ya estoy para volver”, confesó la artista.

En este sentido, destacó que su salud mental fue el mayor impedimento que tuvo para volver a hacer música. “Por la pandemia, por haberme ido a vivir a otro país sin mis amigos y mi familia… Yo soy muy de necesitar mi red de contención, y pasar a algo tan diferente, cuesta a acostumbrarse. No lo voy a negar, a mí me costó”, reconoció.

Es por esto que Oriana tuvo que tomarse una pausa y darse tiempo a sí misma para adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura y a estar lejos de su gente. “Yo siento que es re difícil acostumbrarte y trabajar en un lugar que queda en otro continente. Me llevó tres añitos, y empecé a decir: ‘Pará, loca. Tampoco te apures ni seas tan dura con vos misma, a cualquiera le costaría un cambio así tan grande’. A mí me llevó tres años, y bueno, acá estoy de vuelta”, cerró.

La reflexión de Oriana Sabatini sobre los trastornos alimenticios

En más de una ocasión, Oriana reveló cómo los comentarios negativos sobre su cuerpo la afectaron hasta el punto de poner en juego su salud para bajar de peso y decidió contar su historia personal para ayudar a otras chicas que pasan por lo mismo. Sin embargo, las críticas hacia su imagen siguen apareciendo en Internet hasta el día de hoy. Recientemente, se filtraron fotos suyas en la playa, de vacaciones con su novio, y cientos de internautas señalaron sus “imperfecciones” en las redes.

“Fue una mierda. Me arruinó la semana. Estaba de vacaciones con mi novio, por primera vez, disfrutando un momento juntos después de tantos momentos de estrés por el trabajo y vi todas esas críticas y me arruinó la semana”, confesó la hija de Catherine Fulop. Y cerró: “Creo que tenemos un par de años hasta que pare eso. No quiero ser negativa, pero estoy siendo realista. Creo que tenemos que ser más buenas con nosotras mismas y con las demás, más sabiendo que los trastornos alimenticios son algo que vivimos la mayoría de las personas”.