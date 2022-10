Olvidaron el micrófono prendido y destrozaron a Tini Stoessel: "Mirale su ombligo"

Dos periodistas se olvidaron que tenían el micrófono prendido al cuestionar el cuerpo de Tini Stoessel en uno de los shows que brindó en Paraguay por los Juegos Suramericanos Asunción 2022. El video del insólito momento.

Tini Stoessel fue víctima de un ataque brutal y descarado. Luego de que brindara un show en Asunción (Paraguay), la famosa cantante fue atacada por dos periodistas que se olvidaron el micrófono prendido y la criticaron por su ombligo en plena transmisión de televisión.

Para la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, Tini fue la encargada de brindar un breve recital. Y durante la señal de Tigo Sports, canal de deportes de Paraguay, dos conductoras (Eva Rodríguez y Montserrat González) lanzaron un repudiable mensaje sin darse cuenta de que estaban al aire. "Mirale su ombligo, te pido que veas", señaló una periodista.

Por su parte, una de las presentadoras que también estaban en el estudio de TV se sumó a las críticas: "No quiero mirar, voy a tener pesadillas". En tanto, Chipi Vera -otro periodista del programa- se refirió a la pareja de Tini y manifestó: "Ahora lo entiendo a (Rodrigo) De Paul".

El encargado de resaltar el vergonzoso momento fue Pampito, panelista de Mañananísima (Ciudad Magazine), que en su cuenta de Twitter expresó: "¿Vieron que está Tini en Paraguay? Resulta que transmitieron el show en un canal de allá. A los conductores del evento les quedó el micrófono abierto y se escuchó cómo la criticaban". Y disparó: "Una maldad!".

Tini Stoessel cantó en Paraguay y un grupo de periodistas se burló de manera descarada.

Tras ver el tuit, Cinthia Fernández también se sumó a las críticas contra el medio paraguayo. "Se ve que es una costumbre invitar a extranjeros y luego criticarlos y discriminarlos. Igual pasa acá también, y más de parte de las mujeres", disparó la panelista de Momento D (El Trece).

El pedido de disculpas de los periodistas tras las burlas a Tini Stoessel

Por un lado, Eva Rodríguez publicó un video en el que pidió perdón por sus dichos sobre Tini Stoessel: "Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos". "Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error", añadió.

En tanto, Montserrat González grabó un video en el que expresó: "Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos". Y agregó: "Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió".

Finalmente, Chipi Vera se sumó al pedido de disculpas, aunque trató de desligarse de lo que dijeron sus colegas: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista".

Rodrigo De Paul confesó qué es lo que más le molesta de su relación con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul fue una fija en los medios de comunicación durante los últimos meses. Su escandalosa separación de Camila Homs, la madre de sus hijos, se sumó al comienzo de su romance con Tini Stoessel, lo que derivó en un combo explosivo para los programas y portales de espectáculos.

"Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva", comenzó el futbolista, al tiempo que aclaró que tiene una vida como cualquier persona, por lo que las separaciones son algo que puede sucederle. En ese sentido, reconoció que la vida lo llevó a conocer a Tini, una figura muy reconocida en muchos países, lo que hace que todo lo que les suceda "venda".

Además, De Paul agregó que se trata de dos personas jóvenes que buscan llevar alegría a las casas, "ella con su trabajo y yo con el mío", explicó. Sobre la incomodidad que le generó estar en el centro de la polémica, el futbolista detalló: "Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente que uno quiere".

"La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre", agregó Rodrigo de Paul en su charla con TyC Sports desde Miami, donde el viernes Argentina se enfrentará a Honduras. Para cerrar el tema, el futbolista insistió en que Tini "siempre se comportó de una manera muy correcta" y concluyó: "En nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie"