Nuevas renuncias en Cantando 2020: Alex Caniggia provocó un efecto dominó

El escándalo en el Cantando 2020 empezó con la pelea entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla. El joven de 27 años protagonizó un flojo papel en el escenario y no fue del gusto del productor, quien lo terminó agrediendo verbalmente: "Sos un marmota. No existís porque sos un salame". Como consecuencia, el hijo del ex futbolista de la Selección Argentina renunció al programa. De todos modos, los problemas para los productores de El Trece continúan, ya que se conoció que dos participantes más pretenden marcharse.

A partir de la pelea entre Alex y Mediavilla, y como si lo ocurrido hubiera tenido un efecto dominó, Charlotte Caniggia también se sumó a la idea de dejar la competencia. Así lo confirmó Fabián Speroni, su representante, en diálogo con Los Ángeles de La Mañana: "Charlotte no está ensayando, empezaba a ensayar hoy y ayer estábamos eligiendo lo que va a cantar teóricamente la semana que viene, pero ella me pidió que por favor lo convenza al hermano de que no renuncie, porque si él renunciaba ella también".

"Ella me dijo 'la verdad yo tengo ganas de seguir'. Charlotte está aburrida y quiere trabajar. Después se le pasa, pero ahora está aburrida y quiere trabajar, entonces tiene muchas ganas de volver al show, pero por lo que hablé su idea es no seguir. No significa que ya renunció porque en realidad es una conversación que yo tuve con ella. Le pesa la renuncia de su hermano. Si me decís hoy, es un 90 por ciento de que no va a estar y un 10 que sí".

Creer o reventar, Ángel de Brito- conductor del mencionado certamen y también del programa Los Ángeles de la Mañana- reveló lo que ocurrió hace algunos días con otro de los participantes que posee el Cantando 2020: "Este fin de semana, Martín Baclini había renunciado".

¿A qué se debió el intento de salida del empresario? El periodista dio los detalles: "Baclini no quería saber nada con volver a ver a Nacha cara a cara. De hecho, ayer se lo dijo, con mucha educación, y lo destaco porque estas cosas nadie las valora. Martín dijo lo que le pasó con la devolución de Nacha. La sintió agresiva, que lo destrató, que él fue educado todo el tiempo, cosa que es real. Y ayer Nacha lo sobró. No hay nada para decir. No lo respeta".

Pese a que no hubo más detalles acerca de la situación actual de Baclini, De Brito sostuvo que en el canal están trabajando para que cambie de parecer: "La producción quiere que quede todo bien. A mí me pasó allá lejos con la 'abogada hot', que era el personaje del momento y también con 'La Bomba'. La producción está siempre mediando para que todos sigan. A veces no se puede".

¿Se vendrán nuevos cambios en el certamen?