Nueva información sobre el accidente de Vero Lozano: "Más grave de lo que se sabe"

La conductora de televisión vivió un momento de angustia en Aspen, donde sufrió un accidente al caerse de una aerosilla.

Verónica Lozano atraviesa un difícil momento en sus vacaciones en Aspen después de sufrir un grave accidente en una aerosilla. La periodista Marcela Tauro dio a conocer desconocidos detalles sobre la situación que atraviesa la psicóloga y presentadora de TV en Estados Unidos, acompañada por su familia y amigos.

"Me llega información sobre el accidente que tuvo hace tres días Verónica Lozano mientras está de vacaciones en Aspen", comenzó su descargo la panelista de Intrusos, en alusión a la primicia que tenía sobre el estado de salud de la conductora de Cortá por Lozano. "Está internada desde el momento del accidente en la clínica Aspen Valley Hospital".

Tauro continuó con su sección del programa y agregó: "Me dicen que en realidad Vero se cayó de la aerosilla 7 metros de altura. Quedó mal ubicada al sentarse en la silla. La silla paró después de la tercera torre y ella no aguantó y se soltó. Es por eso que cayó y se reventó los tobillos", enunció sobre cómo se dio el accidente de la esposa del "Corcho" Rodríguez, quien viajó con su familia y la de su amiga Analía Franchín de vacaciones.

"Pensábamos, según lo que se había dicho, que cuando quiso bajarse de la aerosilla hizo una mala maniobra y que se lastimó el pie", aclaró Tauro sobre una información que habían dado al aire que no habría sido correcta. "Pero ahora me dicen que no: que cayó de 7 metros de altura. Quedó colgada de la aerosilla y como no aguantó, entonces se tiró".

Cómo será el proceso de recuperación de Vero Lozano tras su accidente

Además del gran susto del momento y de los dolores físicos que ha atravesado, Vero Lozano deberá convivir con esta situación durante mucho tiempo. "Se dice que van a demorar su vuelta al país también. La van a operar los próximos días", comentó la panelista de Intrusos sobre las afecciones de Lozano, quien debe haber vivido uno de los mayores sustos de su vida mientras estaba colgada de esa aerosilla sin saber cómo iba a caer.

"Por lo menos tendrá cuatro meses de rehabilitación y en silla de ruedas", enunció luego la periodista y dejó en claro que no se trata de un caso de poca gravedad: "Me dijeron 'es mucho más grave de lo que se sabe públicamente...'. Me parece que ella no quiso transmitir preocupación, por eso escribió un tuit agradeciendo".