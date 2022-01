Nueva denuncia por "acoso psicológico" contra Cebollitas

Luego de la seguidilla de acusaciones, una nueva denuncia con detalles explícitos persigue a los responsables de la famosa serie de televisión.

En octubre del año pasado, una fuerte denuncia sacudió al mundo de la televisión: Juan Yacuzzi, actor protagonista en la emblemática serie Cebollitas, aseguró que había sufrido varias situaciones de maltrato durante el rodaje de la tira. Estas acusaciones generaron gran controversia, pero justo ahora que las aguas comenzaban a calmarse, surgió una nueva denuncia.

Luego de que el famoso actor contara su versión del escándalo, se vio apoyado por varios de sus compañeros, quienes también salieron en contra de la producción televisiva noventera al asegurar que habían sido víctimas de malos tratos. Ahora, fue otras de las actrices quien habló y dio fuertes declaraciones sobre lo que le tocó vivir en los días de grabación: Mariana Rubio, quien se protagonizó a Roxana en Cebollitas.

"Hubo un abuso y acoso psicológico. Vi chicos llorando, escuché gritos y maltratos y un montón de situaciones, comparaciones entre diferentes actores", comenzó por decir Mariana sobre sus días en Cebollitas en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Apoyando las declaraciones de sus compañeros, Rubio aseguró que se vivía un clima tenso y, pese a que ella no le tocó vivirlo, a sus 13 años notaba que algo no estaba bien.

"En esa época no pensaba que la vida no era así, no debería ser así y cuando pasaba decíamos 'uh lo retaron'", amplió. Además, Mariana también admitió que fue tanto el trauma que le generaron a sus compañeros de Cebollitas, que muchos creían que "no eran buenos para la actuación y que no servían para eso".

A 25 años del estreno de Cebollitas, los actores principales, quienes en su momento eran niños y de adultos pudieron tomar dimensión de lo que habían vivido, decidieron hacer públicas sus denuncias en contra de la producción, ya que la mayoría coincidió en que habían sufrido maltrato psicológico a lo largo de todo el programa.

Mariana Rubio contra Carmen Barbieri: no se guardó nada

En el momento en que empezaron a trascender las denuncias del elenco de Cebollitas, tanto Carmen Barbieri como Dalma Maradona fueron consultadas sobre el tema, ya que ellas también habían protagonizado la serie. En ese momento, ambas actrices negaron la situación y defendieron a los productores, por lo que en la entrevista con Etchegoyen, Mariana decidió contestarle a las actrices.

"Vos no podés hablar por todos y decir que no sucedió, tuviste delante tuyo a una persona que lo sufrió. Le pifiaste feo", analizó Rubio sobre el momento en que Barbieri enfrentó a Yacuzzi por su primera denuncia.