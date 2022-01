Nueva denuncia contra Fabián Gianola por abuso: "Muerta de miedo"

El actor recibió una nueva acusación por parte de una exempleada de un hotel de Chubut.

Fabián Gianola recibió una nueva denuncia por abuso sexual y ahora las acusantes del actor son cinco mujeres. Un periodista reveló detalles sobre la mujer que señala al artista como su victimario en una situación ocurrida en el año 2012, en la provincia de Chubut.

"El hecho ocurrió en el Hotel Playa, que estaba ubicado en Julio Argentino Roca al 600, en Chubut, que se vendió y se demolió", comenzó Pampa Mónaco en Nosotros a la Mañana, sobre la desaparición del lugar donde Gianola habría cometido el delito del que se lo acusa. Además, reveló que la denunciante era una empleada de ese establecimiento, donde daba masajes descontracturantes a quienes se hospedaban.

"Un día me llaman porque Fabián Gianola y parte de su elenco estaban hospedados en el hotel. Y Gianola quería mis servicios de masajes", declaró la denunciante, según Mónaco, en alusión al día que sufrió el acoso por parte del artista. "Coordinamos la hora y me dirigí al lugar llevando mi camilla muy contenta porque tenía que hacerle masajes a un famoso", continuó sobre su reacción ante la solicitud por parte del actor.

El panelista continuó dando textuales de las declaraciones que la presunta víctima lanzó y enunció: "Cuando me llevan él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima. Era la primera vez que me pasaba con un cliente". Además, la denunciante confesó que se sintió incómoda durante el masaje, ya que Gianola "no dejaba de hacer poses en la camilla". "También de todo el tiempo pedirme que le haga masajes en los glúteos y debajo de los glúteos, a lo que yo no accedí", siguió la mujer.

"Me abraza y me empieza a besar. Allí empiezo a hacer fuerza para salir. Estaba muy asustada. Jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada", agregó la denunciante, sobre el momento en que el abuso comenzó a ocurrir. Y continuó: "Me suelta y me dice: ‘¿Sabés quién soy yo? Soy Fabián Gianola. Vas a estar con Fabián Gianola, negrita’. Ahí le respondí: ‘¿Y? Si hubieras querido otra cosa, el hotel te lo hubiera dado’".

Cómo la denunciante logró escapar de Fabián Gianola

Después de decirle que no muchas veces, la mujer pudo salirse de los brazos de Gianola y escapar, pero aún recuerda ese momento como traumático. "Le dije que me iba a mi casa a darle de comer a mis hijos y volvía. Me suelta y me dice que le encantó la idea", soltó la denunciante y concluyó: "Agarro mi camilla y me voy temblando del lugar. Caminé dos cuadras hasta la parada del colectivo, perseguida, asustada, temblando, muerta de miedo. No podía creer lo que me había pasado".