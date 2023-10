Norberto Marcos reveló lo que todos piensan de Fátima Flórez y Milei: "Uno sabe"

El ex de Fátima Flórez arrojó munición pesada contra la relación mediática que la imitadora forjó con el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.

Norberto Marcos reapareció en la televisión y habló de la relación de su ex Fátima Flórez con el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, revelando lo que todos piensan sobre la "veracidad" del supuesto noviazgo. "Forma parte de una estrategia", sentenció el productor, arremetiendo contra su expareja.

"¿Se viene un nuevo Norberto productor?", lo encaró un movilero de A la Tarde (América TV) mientras Norberto enfilaba para entrar a un edificio. "Nuevo no. Yo siempre fui productor y voy a seguir siéndolo. Estoy en varios proyectos a la vez, produciendo cosas como hice toda mi vida", remarcó el productor, con pocas ganas de hablar. "¿Ya un poco olvidaste a Fátima?", contraatacó el periodista. En la misma postura, el productor sentenció: "De eso no voy a hablar porque no corresponde".

"Y esta exposición mediática que hace con Javier Milei que la va a buscar al Bailando. ¿Vos la ibas a buscar?", gatilló el periodista, intentando ablandar al ex de la imitadora. Sintiéndose aludido por la pregunta, Norberto se abrió al diálogo y expuso: "Siempre. Iba con ella y volvía con ella (...) Hay cosas que yo no las hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de ella, pero cada uno sabe como se maneja". "¿Cómo ir a los de Mirtha?", preguntó el cronista.

Fulminante, Norberto lanzó una de las opiniones que muchos piensan y exponen en las redes y que gira en torno a la relación de Milei con Fátima: "No, eso forma parte de una estrategia que no sé cómo será. Pienso que nos merecíamos un respeto por 23 años de historia. Cada uno sabe lo que hace de su vida. Le deseo lo mejor".

Sobre el final, el ex de la capocómica se negó a hablar del conflicto por la división de bienes y fue "apretado" cuando le preguntaron si votaría al espacio político encabezado por Javier Milei en las elecciones. Ácido, atinó a responder: "El voto es secreto".

Filtran el tuit peronista de Fátima Florez que preocupa a Javier Milei

"Hoy es el natalicio de la mujer más emblemática de la historia Argentina. Gracias por darme la oportunidad de interpretarla en la muestra fotográfica Mujeres inmortales de Seba Naón en la Asociación Argentina de actores", tuiteó Fátima Florez el 7 de mayo de 2020, día en que Evita hubiera cumplido años. En la fotografía donde se la ve caracterizada como la esposa de Juan Domingo Perón, la imitadora sumó la frase de la líder peronista "y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria".

La publicación se llenó de comentarios de peronistas celebrando la reacción de Fátima Florez, quien cambió de forma sospechosa su ideología desde que se muestra cercana a Javier Milei y dice estar en pareja con el libertario. "Me gusta la línea argumental en la que Fátima Florez es una infiltrada peronista en La Libertad Avanza", "Tengo fe que Fatima le va hacer entender a Milei que tiene que votar a Massa" y "La Fátima Populista" fueron algunos de los mensajes que invadieron Twitter en reconocimiento a la lucidez política de la mediática en ese momento.