No está definido: Suar negocia la continuidad de Mirtha y Juana en El Trece

La gerencia de programación de El Trece todavía no cerró los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Cómo están las charlas entre Suar y Nacho Viale.

A pesar la eufórica vuelta de Mirtha Legrand y Juana Viale a la pantalla de El Trece, Adrián Suar se encuentra en plena negociación con Nacho Viale, su productor. La grilla de programación del 2023 todavía no está definida y según pudo averiguar El Destape, se confirmará la continuidad o no "a último momento".

Mirtha Legrand volvió a la televisión después de tres años y encaró la temporada de la La Noche de Mirtha, y en el combo entró su nieta Juana Viale con el programa de los domingos al mediodía. Pero por el momento, Suar le puso un freno de mano a sus actualidades laborales y podrían quedar afuera de la programación de 2023.

El Destape averiguó cómo están las negociaciones de El Trece con algunos programas con el objetivo de definir la grilla de programación del 2023 y dos de ellos son las famosas mesas de la diva y su nieta. En el canal están negociando con la productora StoryLab, de Nacho Viale. Esta situación se definirá "a último momento", por lo que aún no está confirmada su presencia en la pantalla chica.

"Estoy muy contenta de volver a trabajar. No dormí en toda la noche", había dicho la conductora de 95 años al regresar a su vida televisiva. De esta manera, se presume que entre fines de diciembre y primeros días de enero, se podrá conocer qué será del futuro de Mirtha y Juana.

El llanto de Mirtha Legrand que expuso una fuerte interna en El Trece

Mirtha Legrand transita jornadas complicadas en la grabación de su programa La Noche de Mirtha por El Trece. A raíz de un momento sumamente incómodo con uno de sus invitados y las tensiones acumuladas con Nacho Viale, su nieto y productor, se reveló que la conductora no pasa su mejor momento y hasta quebró en llanto por la situación.

Todo comenzó por una tensa situación en la que Luis Juez, uno de sus invitados, lanzó una fuerte opinión vinculada con la vuelta a la democracia. "Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando", consideró de manera polémica.

Esto generó una gran incomodidad en la conductora de 95 años, a quien no le cayó nada bien este testimonio. De hecho, Jorge Rial se solidarizó con Mirtha y en Argenzuela, programa que conduce por C5N, expresó: "El coraje que tuvo Alfonsín para, con los militares poderosos, ponerlos en un banquillo y que pudieran sentarse frente a la Justicia y defenderse. Ninguno de los desaparecidos lo tuvo, así que, Luis, el primer beneficiario de la democracia sos vos y mirá qué generosa que es que hasta dejamos que hagas chistes".

Pero todo no termina ahí. "La Chiqui" no está a gusto con los invitados que pone la producción en su mesa, y por consiguiente, lleva una complicada relación con su nieto y productor, Nacho Viale. "Está muy mal Mirtha con Nacho. El viernes se tuvo que parar la grabación un rato porque ella lloró. La excusa fue el vestido, el que tenía puesto no le gustaba", detalló Rial.