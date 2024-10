No es "jamoncito": Yuyito González reveló cómo le dice a Milei en la intimidad

Amalia "Yuyito" González estuvo en el Cantando 2024 (América TV) para acompañar a su hija Brenda di Aloy y dio detalles de su relación con Javier Milei. La conductora, que pronto volverá a entrevistar al Presidente, reveló cómo se dicen en la intimidad con el líder de La Libertad Avanza, con quien está en pareja hace ya varios meses.

Tras un breve pero intenso romance con Fátima Florez, Javier Milei encontró consuelo rápidamente en Yuyito González, una histórica vedette de los 90 que actualmente conduce Empezar el día por la pantalla de Ciudad Magazine. Lejos de mantener reserva en su relación, la pareja suele expresar en redes sociales su relación con mensajes de cariño.

Pero lo que sorprendió en las últimas horas fue que la propia Yuyito reveló cómo se llaman entre ellos en la intimidad. Fue durante su visita al Cantando 2024, del que participa su hija Brenda di Aloy. Precisamente la joven había acusado a su madre de abandonarla por su nuevo novio, nada menos que el Presidente. Entonces, la conductora decidió ir a confrontar en vivo a su hija.

Tras un divertido y breve pase de facturas mutuo, Flor Peña, conductora del reality de América TV, reconoció que le gustaba que le dijera "mi novio" a Milei, algo que sin embargo le parecía raro tratándose del Presidente. De forma inesperada, Yuyito González detalló: "No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'”.

"No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", agregó la novia de Javier Milei, en ese sentido. Para cerrar, aseguró que el estar enamorada le "cambió la vida": "Más a mi que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".

Yuyito González realizó un sorpresivo anuncio sobre Javier Milei: "Rarísimo"

Esto fue confirmado por la propia Yuyito González en medio de una entrevista que le estaba realizando al vocero presidencial, Manuel Adorni. “Fue un bombazo total y absoluto eso, por eso volvimos a invitarlo y ya dio el OK para el lunes 4, rarísimo va a ser para mí hacer esa entrevista, pero bueno, tengo tiempo de prepararme hasta ese día″.

De esta manera, la "primera dama" aseguró que el presidente Javier Milei va a estar presente en su programa nuevamente y será el lunes 4 de noviembre en el programa Empezar el Día que se trasmite de 10 a 12 del mediodía por el canal Ciudad Magazine. Amalia también hizo extensiva la invitación al vocero del presidente.