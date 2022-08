No es famosa: la nueva "relación" de Tinelli con una fan

Marcelo Tinelli sorprendió a todos. El conductor y un gesto inesperado que causó emoción en su fiel seguidora, Gabriela Villar.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos tras viralizarse fotos suyas junto a una fanática. La misma se llama Gabriela Villar, quien reconoció que está en contacto con el conductor de Canta Conmigo Ahora y aseguró que mantienen una "relación".

Gabriela Villar sigue a Tinelli desde la década de 1980, y su compañía en la televisión (para ella) es similar a la que le puede ofrecer un hermano. En las últimas horas, Marcelo se encontró con su afectuosa seguidora y se fotografiaron juntos y sonriendo.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos. (Foto: Gabriela Villar)

"Lo abracé y no paraba de llorar. Pasamos media hora charlando de todo: del programa, de lo que veía, porque siempre fui crítica con él, pero desde el afecto", le expresó Villar a TN. Por otro lado, la protagonista que fue invitada por Tinelli a desayunar añadió: "Después hubo una charla, que no la voy a decir, pero puedo asegurar que él es alguien muy generoso que quiso tener un acto muy generoso conmigo que no acepté. Nos despedimos y Silvina me dijo que por lo que necesitara, ellos estaban".

Cómo comenzó la "relación" entre Tinelli y Gabriela Villar

Emocionada por el encuentro con su ídolo, Gabriela Villar reconoció que su vínculo con Tinelli comenzó en plena ola pandémica: "Hace poco más de un año, cuando él volvía a la conducción, le mandé un mensaje de WhatsApp y le conté que la pandemia había sido muy dura y que lo extrañaba muchísimo. Él me contestó. Sin poder creerlo, le pregunté si era él. Entonces me grabó un audio donde me dijo que le emocionaba y que se ponía contento de que me hubiera gustado su regreso".

"Siempre le contaba que él era parte de mi familia, porque para mí es como si fuera un hermano y creo que por eso es que construimos la relación que tenemos hoy en día", cerró Gabriela Villar. Sin dudas, este desayuno y el recuerdo inmortalizado en diferentes fotos quedará por siempre entre los momentos más importantes de su vida.

Se conoció la fuerte exigencia de Cristian Castro a Tinelli para seguir en Canta Conmigo Ahora

Salió a la luz la fuerte exigencia económica que le hizo Cristian Castro a Marcelo Tinelli y la producción de El Trece para continuar en Canta Conmigo Ahora. El intérprete mexicano es una de las figuras más importantes del programa e incluso se rumoreó que es uno de los mejores pagos, pero parece que aún no es suficiente para él.

El programa de canto logró sortear los obstáculos y mantenerse estable en los números de rating, motivo por el que se confirmó que se mantendrá al aire hasta diciembre. En este marco, se conoció que Castro firmó solo por un mes el contrato fijo y ahora, para renovar, exige un gran aumento de salario.