No es como Milei: Mirtha Legrand se siente avergonzada cuando le dicen "doctora"

Mirtha habló sobre su doctorado honoris causa.

En una nueva emisión de su histórico programa, la conductora Mirtha Legrand compartió un emotivo momento junto a los televidentes y sus invitados tras la obtención de su Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La anfitriona de La Noche de Mirtha, que se emite por El Trece, fue recibida de una manera muy especial al comenzar su programa: "Con nosotros, la doctora Mirtha Legrand". Tras las palabras de la locutora, la Chiqui se expresó sobre la distinción que recibió por su trayectoria en el cine nacional.

“¡Ay, no sé qué cara poner cuando me dicen doctora!”, manifestó Mirtha Legrand, mientras que uno de sus invitados, el humorista Roberto Moldavsky bromeó: “Propongo que desde ahora te digamos así". “Chicos, me da vergüenza”, respondió entre risas la conductora de La Noche de Mirtha quién no ocultó su emoción.

La actituda de la diva de los almuerzo difiere de la de Milei. El doctorado honoris causa es un reconocimiento simbólico, pero esto no límita al mandatario. De hecho, en la última cadena nacional, el locutor oficial presentó al Presidente de la Nación como "doctor Javier Milei", lo cual generó sorpresa y comentarios, ya que Milei es apenas licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano, pero no realizó un doctorado que justifique el uso de dicho título.

A lo largo de su carrera, Milei fue enfático en sus posturas liberales y en su rechazo a los sistemas tradicionales de educación. Sin embargo, a pesar de no contar con un doctorado académico, el mandatario utiliza el título de "doctor" debido a un doctorado honoris causa que le fue otorgado por el Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade). Este hecho ha alimentado tanto el debate como las críticas en torno a su legitimidad para usar esa denominación.

Qué contó Mirtha Legrand sobre el homenaje que le hizo la UBA

Tras esto, los detalles del evento que tuvo lugar en la UBA: “Fue una ceremonia maravillosa. No sé quién dijo: ‘Uy, usa tacos altos’. Se sorprendió”. "La verdad es que después llegué a mi casa y lloré de emoción porque pensé que a mi marido y a mis hijos les hubiera gustado verme. Bueno, igualmente tengo a mi Marcela (Tinayre)", continuó ante la atenta mirada de los invitados que asistieron a el programa de El Trece.

demás, Mirtha Legrand mostró el diploma que le entregaron en honor a su trayectoria: "Este es el diploma que me regalaron. Nacho (Viale), mi nieto, lo hizo encuadrar enseguida. Muy lindo. Está muy chiquita la letra. No lo puedo leer, pero ustedes lo leerán seguramente. Es precioso, y esta preciosa medalla que me dieron también. Miren qué bonita".

“Fue inolvidable. Cuando llegué, me asusté por la cantidad de estudiantes que había allá y gritaban mi nombre. Era emocionante, realmente”, detalló la figura de El Trece y confesó que pensó que no le iba a "salir la voz" por los nervios.

Mirtha fue homenajeada por la UBA.

Mirtha Legrand es una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo y viene de protagonizar una situación que generó muchas reacciones: recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA. En medio del conflicto del gobierno por el desfinanciamiento a las universidades, la conductora de 97 años utilizó sus redes sociales para mostrarse agradecida por esta distinción y lanzó un comentario en sintonía con las polémicas medidas de Javier Milei.

En la jornada del miércoles 16 de octubre, Mirtha Legrand recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA en el Festival Internacional de Cine organizado por la misma casa de estudios. La conductora no solo recibió la distinción, sino que a través de una conferencia de prensa, defendió a la universidad pública mostrándose completamente en desacuerdo con las medidas del gobierno de Milei.