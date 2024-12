"No acompañó": tras echar a Longobardi, Radio Rivadavia lanzó un comunicado y arden los medios

Qué pasó entre Marcelo Longobardi y Radio Rivadavia.

Marcelo Longobardi es uno de los periodistas más experimentados en el mundo de la televisión y radio y viene de atravesar una tensa situación en estos últimos días. Radio Rivadavia tomó la decisión de despedirlo, el conductor salió con los tapones de punta y la emisora publicó un comunicado oficial sobre esta situación.

"El motivo es ridículo, inverosímil", expresó Longobardi días después de que lo hayan despedido de Radio Rivadavia. El periodista de 63 años dialogó con La Nación y dijo la emisora comunicó que fue debido a la "falta de presencialidad", teniendo en cuenta que vive en Estados Unidos la mitad del año. "Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el gobierno. Es evidente que mi postura crítica hacia Milei ha sido un problema", agregó contundente.

Frente a este tipo de comentarios, Radio Rivadavia tomó la decisión de publicar un comunicado oficial que alimentó la tensión con Longobardi. "Esta determinación se adopta en estricto apego a las condiciones previamente acordadas y, de manera destacada, ante el desempeño en términos de audiencia que no acompañó las expectativas trazadas por nuestra emisora", señalaron en el documento sobre los números de su programa.

"Como medio con una sólida trayectoria y un inquebrantable compromiso con la excelencia periodística, Radio Rivadavia trabaja para liderar en audiencia y el rating es un factor esencial para asegurar la competitividad y la consolidación de nuestros contenidos", indicaron. Para cerrar, resaltaron que el objetivo de la radio es ofrecer una "propuesta rigurosa, dinámica y en permanente evolución, acorde a las demandas del público y del mercado". "Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros emprendimientos profesionales", concluyeron.

Abandonó en vivo: Longobardi le pegó a Milei y expuso a Viale en Radio Rivadavia

Marcelo Longobardi protagonizó un tenso momento en Radio Rivadavia cuando hacía el pase con Jonatan Viale. El periodista se mostró fastidioso contra Javier Milei, a quien criticó en más de una oportunidad, apuró al hijo de Mauro Viale en pleno vivo y luego decidió se fue del aire definitivamente.

En la mañana del martes 19 de noviembre, se vivió un momento inesperado en pleno vivo por Radio Rivadavia. Todo comenzó cuando Viale le recordó que se cumplió un año de la victoria de Javier Milei por sobre Sergio Massa en las elecciones 2023, pero no fue bien recibido por Longobardi.

"Sí, no me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa", respondió categórico. "Yo quiero saber por qué nadie habla de esto", agregó refiriéndose a los reiterados insultos y chicanas hacia los periodistas por parte del presidente. En ese momento, Viale quiso manejar la situación con un toque de gracia y el imitador Ariel Tarico comenzó a hablar como el líder de La Libertad Avanza, pero sin suerte.

"Me resulta inaceptable porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar", dijo. "A mi no me gusta, vos ya sabés lo que opino", respondió Viale, pero Longobardi lo apuró: "No, no sé lo que opinás. La verdad que no lo sé". "Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes", se sinceró cuando Viale pidió que se escuche el audio del video que publicó Milei sobre el aniversario de su triunfo en las elecciones. Inmediatamente, Longobardi corto su transmisión y se retiró del aire de Radio Rivadavia.