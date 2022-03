Nicole Neumann rompió el silencio tras la acusación de Fabián Cubero

La modelo habló del vínculo de sus hijas con Manu Urcera y el motivo que la llevó a tomar la decisión que enfureció a su ex pareja.

Una nueva polémica se generó entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. Luego de una fuerte acusación por parte del ex futbolista y padre de Indiana, Sienna y Allegra, la modelo rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su decisión. Convencida de que su accionar no había sido malo, Neumann explicó con detalles la situación que enfureció a Cubero.

Hace unos días atrás, Andrea Taboada contó en LAM el nuevo drama que surgió entre Cubero y Neumann. Según expresó la panelista, Cubero podría "demandar a su ex" por permitir que su hija mayor, Indiana, viaje sin la compañía de alguno de sus padres a una carrera de Manu Urcera y por no haber pedido autorización del padre. La niña, pese a ser la primogénita de la pareja, aún es menor de edad.

Pese a la fuerte acusación del ex futbolista, Nicole Neumann quiso dar su versión de los hechos. En la emisión de A la Tarde de este marte 28 de marzo, la modelo y conductora dio una nota y explicó la situación desde su perspectiva. "Fuimos todos a las carreras como siempre, en familia. Manu es familia. Fuimos con él y su familia. Ellos adoptaron a mis hijas como familia y mis hijas a ellos", comenzó por justificar Neumann.

"A mis hijas les fascina pasar tiempo con él. Y les encanta ir a las carreras. Me mata si no las llevo", continuó Nicole para contextualizar el motivo de su decisión. El día en que Indiana viajó sin autorización de Cubero, estuvo en compañía de Manu Urcera, el novio de la modelo desde hace casi un año, y esto fue lo que molestó al papá de la niña. "Indiana se fue con él porque yo tenía que trabajar. Yo me fui el sábado a la mañana, con las dos más chicas", explicó Nicole Neumann sin darle muchas vueltas al tema.

La foto que desató la polémica

Manu Urcera suele mantener un perfil bastante bajo sobre su relación con las hijas de Nicole Neumann, sin embargo, él fue quien publicó la foto que generó el escándalo.

A través de sus redes sociales, el piloto compartió una foto en donde se lo podía ver de viaje junto a Indiana. En esta selfie, la niña aparecía en el asiento trasero del auto junto con otras personas mientras que Urcera se encontraba en la parte de adelante junto a conductor. La foto fue tomado mientras viajaban a Concepción del Uruguay, localidad en la que se realizó la carrera.