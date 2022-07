Nicole Neumann respondió filosa a las acusaciones de Luli Fernández: "Ya nada me sorprende"

Nicole Neumann rompió el silencio tras las graves acusaciones de Luli Fernández en su contra.

Nicole Neumann habló por primera vez sobre su escándalo con Luli Fernández, quien la acusó de haberla bajado de Los 8 Escalones del Millón (El Trece), programa en el que Neumann trabaja como panelista. Después de semanas de incertidumbre y tensión, la modelo finalmente contó su versión de los hechos.

Luli Fernández había dicho en su descargo que fuentes muy confiables le aseguraron que fue Nicole quien le pidió a la producción que la bajara del programa. "No me pongas más a esa pendeja en mi silla" habría sido la frase letal que Neumann le dijo a su producción para evitar que Fernández pisara el set. Sin embargo, la modelo lo desmintió categóricamente.

Nicole fue consultada al respecto por Paparazzi y aseguró que era todo mentira. "Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa no es mi filosofía de vida. Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan", declaró filosa.

Por otro lado, la mediática aseguró que esta situación no le afecta porque está segura de que las acusaciones de Fernández son mentira. "A mí lo que no es verdad no me afecta, es así. Uno da poder a lo que quiere y a lo que siente, ¿no? Y como no me afecta porque no es verdad... Cada uno carga con su verdad", continuó.

En cuanto a su vínculo con la panelista, Nicole dijo que compartieron muchos trabajos en el pasado. "Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y algún evento... Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme, para mí será un placer", cerró.

La versión de Luli Fernández y su acusación contra Nicole Neumann

Resulta que Neumann tenía establecidas por contrato con Los 8 Escalones varias fechas en las que iba a ausentarse para viajar. Es por esto que la producción contrató a Fernández para ser su reemplazo en el programa, pero cuando ese día llegó, sin previo aviso la producción le canceló y puso en su lugar a Sole Solaro. Según la panelista, Nicole estuvo detrás de todo esto.

"Las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté. Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole, esa fecha la tenía yo. Después empecé a hacer memoria y días antes yo había hablado en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el descontento con ella por sus ausencias", recordó Luli. Por esta razón, la panelista sostuvo que Nicole la bajó como un acto de venganza.

"Está claro que al ser parte de un programa de espectáculo cuento cosas que pueden incomodar, pero meterse con el trabajo de un colega es un montón. Esto es seguramente porque soy cachorra, porque estoy dando los primeros pasos en este rubro. Te puedo asegurar, Nicole, que las cosas que digo las digo porque me las cuentan y las tengo chequeadas", cerró Fernández.