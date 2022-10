Nicole Neumann mandó al frente a Fabián Cubero: "Escasean los buenos ex"

Nicole Neumann le tiró una fuerte indirecta a Fabián Cubero, su expareja y padre de sus tres hijas, en plena transmisión de Los 8 Escalones del Millón (El Trece).

Se sabe que la relación entre la modelo y el exfutbolista no terminó de la mejor manera. En reiteradas ocasiones, hicieron de sus peleas personas un escándalo mediático, dejando ver ante todos que incluso al día de hoy se llevan muy mal. Esta vez, Neumann hizo un filoso comentario sobre su vínculo durante su aparición en el programa conducido por Guido Kaczka.

Resulta que se presentaron al programa dos participantes, un hombre y una mujer, que habían sido pareja un tiempo atrás. Nicole se sorprendió al ver lo bien que se llevaban y le tiró un palito a Cubero. Todo comenzó cuando la modelo tuvo que hacer una postura de yoga en medio del set para que los participantes adivinaran cómo se llamaba.

"Bueno, voy a hacer una postura. Se las voy a mostrar, después les doy opciones de nombres y ustedes me dirán cuál es. Y también quería decirles que es un gran don ser un ex, chicos. Escasean los buenos ex y es un don enorme. Pero bueno, vamos con la postura ahora, jajaja", expresó Neumann, generando risas incómodas entre los concursantes.

Entre las opciones de respuestas posibles estaban: "A) La postura del tigre, B) La postura del luchador, C) La postura del gato, D) La postura del corredor. Mientras Ángel optó por la opción C, Jorgelina votó por la D, la opción correcta.

Las indirectas que Nicole Neumann y Fabián Cubero se tiraron en redes sociales

Recientemente, Nicole y Cubero dejaron en evidencia la mala onda que habría entre ambos al mandarse indirectas a través de sus redes, justo después de una pelea que tuvieron en relación a sus hijas. Primero, el exdeportista compartió un picante texto en sus historias de Instagram titulado: "Jamás discutas con burros". Al rato, la modelo se la devolvió.

"La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, si no solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo con discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener razón, aunque no la tengan", decía el posteo publicado por "Poroto". Por su parte, Nicole le respondió con una misteriosa frase: "Las cosas no son siempre como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera. La carretera está cruzando el bosque".