Nicolás Occhiato rompió el silencio tras la revelación de Flor Vigna: "No hacer públicas algunas cosas"

El conductor de televisión rompió el silencio tras los dichos de Flor Vigna sobre su sexualidad.

Nicolás Occhiato rompió el silencio tras las declaraciones de Flor Vigna sobre su experiencias sexuales. El conductor de televisión habló después de haber sido señalado porque su expareja afirmó que antes de su relación con Luciano Castro no tuvo descubrimientos en materia íntima que le llamaran demasiado la atención.

"Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía", expresó la bicampeona de Bailando por un sueño en Teleshow sobre el tiempo que tardó en encontrar su madurez sexual y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales se llenaron de mensajes alusivos al desempeño en esa materia por parte de Nicolás Occhiato.

El exparticipante de Combate, lejos de sentirse tocado por esos comentarios, se mostró feliz por su expareja: "Me parece espectacular ¿qué querés que te diga?". Tras una pregunta del cronista de Socios del Espectáculo sobre si la frase de Vigna afectaba a su ego, Nico fue contundente en su respuesta: "No, para nada. Me pone contento que esté muy bien".

"Estoy soltero, estoy tranquilo y elijo a veces no hacer tan públicas algunas cosas, prefiero guardármelas para mí", enunció Nicolás cuando fue consultado por su situación sentimental en la actualidad. Occhiato además habló de un proyecto laboral con Vigna, ya que ambos han declarado que tienen una excelente relación tras su separación. "No está cerrado del todo pero estamos ahí con reuniones, va a estar lindo, es un lindo proyecto que teníamos ganas que estaba hace rato dándonos vueltas para hacerlo juntos. No firmamos nada todavía por eso no te lo puedo confirmar", informó el presentador.

Las emotivas palabras de Flor Vigna sobre su madre

"Nació en Bolivia. Quedó huérfana cuando era muy chiquita. Llegó al país con su abuela, con quien atravesó situaciones muy dolorosas. Y creció en un orfanato de monjas, haciendo de todo: cocinando, limpiando y estudiando", comenzó Vigna sobre la historia de vida de su madre, a quien definió como su faro. "Y ella me enseña a ser responsable de las angustias. De cada dolor. De cada problema. '¿Vas a quedarte llorando o pensamos en algo?', me apura", agregó.

Además, Vigna se refirió a los duros momentos que atravesó su madre e igualmente salió adelante: "A los 19 quedó embarazada de mi hermano sin tener nada. Pero nada. La peleó con dos hijos y perdió muchos embarazos. Tantos, que los médicos le dijeron que ya no podría tener más bebes. Como cuando le advirtieron que por un grave problema en sus ojos podría quedar ciega. Jamás se dio por vencida".