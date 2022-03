La lapidaria frase de Flor Vigna que expuso a Nico Occhiato

Flor Vigna tiró un palito para su ex, Nico Occhiato, con quien tuvo una relación de 7 años.

Flor Vigna está felizmente enamorada y en una relación con Luciano Castro desde octubre de 2021. Un año atrás había anunciado su separación con Nicolás Occhiato, con quien tuvo una relación de 7 años. Aunque no dio demasiadas declaraciones sobre los motivos de su ruptura, recientemente dijo algo en alusión a su expareja que dio un claro indicio de que su relación no habría sido del todo sana.

Desde que comenzó su carrera con la música, Flor Vigna publicó algunas canciones de desamor con posibles indirectas hacia Occhiato. Ahora, conversó en una entrevista en la que dio a conocer varios detalles sobre su vida amorosa tanto en la actualidad con Luciano como en relación a su pasado. A pesar de que no nombró a Nicolás específicamente, fue su vínculo más serio y duradero antes de Castro.

“En su momento, cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Ya no vuelvo más a esos amores en los que te desvivís, das todo y luego te quedás vacía. Yo ahora estoy en un amor de paridad”, expresó Vigna, en diálogo con Infobae, mientras hablaba sobre lo sana que es actual relación con Luciano.

Y agregó, en referencia a su pasado sentimental: “Para amores tóxicos, ya no. Creo que me equivoqué, que nos equivocamos. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso”. Afortunadamente asegura haber encontrado un lugar seguro en Luciano, con quien cree tener una conexión tan grande como si fuese de vidas pasadas.

En este sentido, explicó que tienen muchas cosas en común y que, a pesar de la diferencia de edad, los dos se ciaron en el mismo barrio y en “familias muy humildes”. “De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad, pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokyo, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, cerró.

Flor Vigna reveló detalles sobre su intimidad

Con respecto a su vida íntima, la cantante dijo que llegó a explorar su sexualidad recién hace 2 años. “Era muy virga. Flor Virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, reveló. Este fragmento de la entrevista también fue tomado por sus fanáticos como una clara indirecta para Occhiato.

Asimismo, explicó que se descubrió a sí misma con Luciano. “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma”, expresó. Y cerró: “Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico. Me enseñó a amarme y que también puedo ser mimada”.