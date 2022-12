Nicolás Cabré se quebró en vivo: "Mi faro"

El actor se pronunció sobre la muerte de su padre y causó conmoción en los televidentes. Nicolás Cabré destacó las cualidades que su papá tuvo como persona.

Nicolás Cabré se emocionó en vivo al recordar a su papá y destacar las actitudes que ha tenido a lo largo de su vida. El actor de televisión, cine y teatro habló de su relación con su hija Rufina, de 9 años, y la comparó con su vínculo con su padre.

"Hoy estudia canto porque le gusta y siempre la voy a apoyar. Si quiere ser veterinaria la voy a llevar a Agronomía. Voy a estar tratando de darle siempre todas las herramientas que pueda para que ella el día de mañana vuele y haga lo que se le cante hacer de su vida", comenzó su descargo el papá de la primera hija de "La China" Suárez sobre el momento que vive la niña, en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi. Y sumó: "Eso es lo que me va a hacer feliz. Siempre. Como hace cualquier padre".

Mammón le consultó a Cabré por una frase que había dicho en una entrevista anterior, en alusión a que le gustaría ser un 2% con su hija de lo que fue su padre con él. "Sí, mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre. No hay día que pase, que siempre tengo un momentito para mirar para arriba y decir: ‘Estás ahí', o ‘gracias’. Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufi me recuerde de esa manera", relató emocionado el actor de series como Botineras, Son Amores y Los Únicos.

Nicolás Cabré habló de "La China" Suárez como madre

"'La China' es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella. Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos", contó Cabré en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de El Nueve. El actor aseguró que, si bien a veces tiene algunas diferencias en cuanto a la crianza de la niña, su relación con Suárez siempre estuvo bien: "La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos".

Cabré contó que tiene una buena relación tanto con "La China" como con su familia, ya que están todos unidos por Rufina. "Puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", cerró.