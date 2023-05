Nico Riera dijo lo que nadie sabe sobre sus ex compañeros de Casi Ángeles: "No estoy"

El actor se refirió a su relación con sus ex compañeros de Casi Ángeles y causó sorpresa. Nicolás Riera formó parte del elenco protagónico de la tira de Cris Morena.

Nicolás Riera habló de Casi Ángeles, la serie que le dio su salto a la fama en 2007. El actor analizó el presente artístico de Lali Espósito y se refirió a su vínculo actual con sus excompañeros, después de doce años de la finalización de la tira infanto-juvenil.

"Amigos, amigos, tengo los del colegio. Ellos son mi grupo más íntimo. Con los del medio me llevo increíble, me cruzo laburando o en eventos, y tengo a mejor, pero el círculo más íntimo es del colegio", respondió Riera tras una pregunta de Susana Roccasalvo, en alusión a quiénes eran sus amigos del medio, en el ciclo Implacables.

Uno de los panelistas del programa le preguntó a Riera por su opinión ante la carrera que logró forjar su excompañera Lali Espósito, como actriz y cantante, y soltó: "Cuando la conocí en Casi Ángeles era obvio que iba a llegar a donde ella quería, ya tenía el power para lograrlo. Fue medio inevitable lo que le pasó. Cuando tenés las ganas, tenés el talento y vas, no te para nada". Además, Nicolás reveló que no fue a ver a Lali a su histórico concierto en el Estadio Vélez Sarfield, que la convirtió en la primera mujer en agotar ese recinto.

"Cuando la conocés en persona te das cuenta de por qué le va tan bien. Tiene ese fuego interno que la va a llevar a donde ella quiera. El límite es el que ella decida", cerró el actor de Millennials.

Nicolás Riera habló sobre su vínculo con sus ex compañeros de Casi Ángeles

Tras ser consultado por su relación con Peter Lanzani, "La China" Suárez, Gastón Dalmau y Lali Espósito, Nico Riera explicó: "Los voy cruzando en eventos. Cuando estuve en Los Ángeles a Gastón lo cruce allá, y después acá. Vivimos algo muy fuerte, estamos unidos como para siempre". "¿Hay grupo de WhatsApp?", preguntó Roccasalvo. Por su parte, el actor respondió con sinceridad y sorprendió: "Creo que sí, pero yo no estoy".

Peter Lanzani, sobre Casi Ángeles

"Fueron más de cinco años que compartimos juntos proyectos. ¡Y qué cinco años! En el buen sentido de la palabra, le debo mucho. No le debo nada, pero me abrió las puertas a un mundo maravilloso y me dio las herramientas para hoy poder seguir creciendo y buscar el camino que a mí me representa, el cual intuitivamente siento que tengo que recorrer", relató el actor de El Reino sobre la tira en la que interpretó al personaje de Thiago.