Nico Occhiato está saliendo con una reconocida actriz de El Trece

Nicolás Occhiato estaría atravesando un romance fogoso con una reconocida actriz de El Trece, según revelaron en Intrusos.

Nicolás Occhiato estaría viviendo un intenso romance con una reconocida actriz y cantante argentina, según revelaron en Intrusos. "Están viviendo un explosivo romance, por lo pronto una historia de repetidos encuentros amatorios", contó picante Rodrigo Lussich sobre la nueva conquista del actor y conductor, que viene de estar en boca de todos por un supuesto affaire con Graciela Alfano, aunque la misma exvedette sembró más dudas que certezas cuando habló al respecto.

Tras separarse de Flor Vigna, Nicolás Occhiato se convirtió en uno de los solteros más codiciados de la farándula argentina. El actor de 28 años estuvo en boca de todos recientemente por una supuesta relación con Graciela Alfano. Fue la influencer Nati Jota la que deschavó a su compañero de radio: "Solo a vos te pasa eso Nicolás que te culeás a Alfano". Sin embargo, la propia exvedette fue críptica al respecto cuando habló sobre el tema con Rodrigo Lussich hace unos días y dejó más dudas que certezas.

Pero en Intrusos el lunes revelaron en el medio de un enigmático que Occhiato tendría una nueva conquista amorosa, con la que está teniendo un affaire fogoso. "Están viviendo un explosivo romance, no sabemos de qué calibre, el tiempo dirá, por lo pronto una historia de repetidos encuentros amatorios", aseguró con picardía Rodrigo Lussich.

"Los han visto por Palermo juntos, se han cruzado en redes, para los que preguntan cómo se cruzaron sus dos mundos", agregó Adrián Pallares, que sumó que Occhiato también tiene una "cosita" con Flor Jazmín Peña, con quien Occhiato ganó el Bailando 2019. "Acá te firmamos que la están poniendo seguido", cerró Rodrigo Lussich muy picante el último enigmático de la emisión del lunes del ciclo de América TV. Según revelaron los conductores de Intrusos, la actriz que "le quita los sueños" a Nicolás Occhiato es Natalie Pérez.

La palabra de Graciela Alfano sobre su relación con Occhiato

"Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?'", comenzó su descargo Alfano, en diálogo con Rodrigo Lussich, quien puso al aire un audio que la actriz le había enviado por WhatsApp.

La ex jurado de Showmatch continuó su discurso, en alusión a la verdadera relación que tiene con el conductor de televisión: "Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento".