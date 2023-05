Nico Occhiato contó la verdad de su relación con Graciela Alfano: "Todas las noches"

El reconocido productor hizo frente a los rumores y contó cómo es su vínculo con la reconocida vedette.

Nico Occhiato hizo frente a los fuerte rumores que lo persiguieron hace un tiempo atrás y habló de su desconocido vínculo con Graciela Alfano. El reconocido productor decidió romper el silencio y confesó cuál es la relación que lo unió a la actriz durante bastante tiempo.

Como invitado a La Noche al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América, Occhiato respondió todas las preguntas al hueso que le hizo el animador. Sin ir más lejos, el actor hizo referencia a los fuertes rumores que involucraron al dueño de Luzu TV y a Alfano y le consultó por su vínculo. "¿Es verdad que tuviste un romance con Graciela?", lanzó Dente.

"No, no es verdad. Nosotros teníamos un programa junto que se llamaba Todo Puede Pasar por Canal Nueve", empezó por contar el ex de Flor Vigna. En este marco, sumó: "Nos llevábamos muy bien. Ella me llamaba todas las noches después del programa para darme consejos".

Ante la mirada atónita del Dente que demostró no creerle la versión, Occhiato brindó más detalles. "En serio. Yo aprendí mucho con ella", aseguró sobre el crecimiento que le propició trabajar junto a la vedette. Sin embargo, luego sentenció: "Hoy en día ya no hablamos igual".

Nico Occhiato explotó al aire y levantó su programa en Luzu TV: "Me quiero ir"

Nico Occhiato dejó boquiabiertos a todos en Luzu TV al enojarse y levantar Nadie dice nada, el programa que conduce en su canal de streaming. "Me quiero ir del aire", insistió varias veces el conductor, verdaderamente molesto con lo que había sucedido en su ciclo.

Desde que Nico Occhiato creó Luzu TV, el canal de streaming no para de crecer: en los últimos días llegó al millón de suscriptores en YouTube, una cifra para nada despreciable. En buena parte se debe al trabajo del propio Occhiato, que en el último tiempo protagonizó algunas producciones propias más que interesantes, como la entrevista que le hizo en Manchester a Julián Álvarez.

Mientras se encontraba en la ciudad inglesa, el creador de Luzu TV conoció a la influencer británica Bec Watkinson, con quien se tomó un café. Esto generó que el propio Occhiato bromeara con la posibilidad no solo de que la modelo viniera a Argentina si no que también visitara Nadie dice nada.

Momi Giardina explicó que Watkinson estaba en pareja, por lo que tanto el público como los demás integrantes del programa se burlaron de Nico Occhiato, que se mostró algo triste tras enterarse de la situación amorosa de la influencer británica. Molesto por las cargadas de sus compañeros que no le creían el desconsuelo, el conductor le consultó a una de sus productoras si el programa siguiente estaba listo para comenzar.

"Me quiero ir del aire, me quiero ir del aire, me quiero ir del aire. Me están pelotudeando de verdad y no me gustó. Nos vemos mañana", cortó Nico Occhiato el momento, realmente incómodo con lo que sucedía. Pese a la sorpresa por la reacción del conductor, el programa terminó abruptamente.