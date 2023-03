Nelson Castro y Dominique Metzger, en crisis con El Trece: qué pasó a un mes de asumir la conducción de Telenoche

Nelson Castro y Dominique Metzger están en un mal momento tras convertirse en la flamante dupla de conductores de Telenoche.

Nelson Castro y Dominique Metzger se pusieron al frente de Telenoche luego de las repentinas salidas de Diego Leuco y Luciana Geuna. Sin embargo, ocurrió una situación inesperada que los pone contra las cuerdas y encendió las alarmas en los directivos de El Trece y su gerencia de programación a cargo de Adrián Suar.

El regreso de Gran Hermano a la televisión argentina cambió los números de todos los canales y sus respectivos programas. Tan es así, que incluso Telefe Noticias acumula buenos números por la gente que permanece en Telefe viendo al reality show. Pero el que no la está pasando nada bien es El Trece, que lejos quedó de ser una competencia para el canal de las pelotas.

Esto repercutió directamente en Telenoche, el histórico noticiero que en su momento condujeron Santo Biasatti y María Laura Santillán, luego Diego Leuco acompañó a la experimentada periodista que fue reemplazada al poco tiempo por Luciana Geuna. Ahora Nelson Castro y Dominique Metzger se pusieron al frente de la conducción, aunque con malas noticias.

A un mes de su debut en Telenoche, el rating no los acompaña y hubo una jornada que fue letal: el martes 14 de marzo midió 4.9 puntos, teniendo en cuenta que se emite a las 20 horas, un horario donde cada canal tiene a su prime time. Esta situación alarmó a los directivos de El Trece y su gerente de programación, Adrián Suar, deberá otra vez reacondicionar la grilla para mantenerse en un número aceptable.

El calvario de Luciana Geuna tras dejar Telenoche: "Miedo y dolor"

Luciana Geuna volvió a referirse a los motivos por los que se retiró de Telenoche, el noticiero que condujo durante años junto con Diego Leuco por El Trece. La periodista habló de la angustia que le generó tomar esa decisión después de hacer un fuerte posteo al respecto en las redes.

"Lo de Diego ya lo sabía antes de irme de vacaciones. Fue muy un minuto a minuto, lo íbamos hablando, aunque el día que Diego lo decide, obviamente se abría un mundo nuevo, fue un cimbronazo porque éramos un proyecto, fuimos una dupla", comenzó su descargo la comunicadora en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas en La Once Diez. Y sumó: "Yo siento que los ‘notis’ guardan eso de la dupla, como una casa con un papá y una mamá".

Geuna aseguró que la conducción de Telenoche fue una gran oportunidad para su carrera y calificó como compleja a la decisión de dejar ese proyecto. "Cuando empezamos el noticiero, me acuerdo que le escribí a Mónica Cahen D´Anvers un mensaje diciéndole el honor que era para mí formar parte de ese lugar y ella me contestó un mail precioso que me lo guardo como un tesoro, por eso obviamente que no era una situación sencilla [continuar o no en el ciclo], era compleja pero había que tomar decisiones", sumó la periodista, en alusión a la histórica conductora de Telenoche.

"Obviamente me generó miedo, dolor, pero hay que priorizar el hacer frente a algo que sucede de una manera. Estoy muy tranquila en ese sentido con la decisión. Después está cómo construimos algo ahora, supe que Telenoche no iba a ser para siempre y en paralelo mi cabeza busca otros proyectos, otras cosas", concluyo Geuna.