Nelson Castro se pudrió de Milei y le dio donde más le duele al aire: "No tiene"

Nelson Castro fulminó a Milei y disparó contra el Gobierno: "La gente no tiene plata".

Nelson Castro volvió a opinar sobre la realidad política argentina y lanzó fulminantes declaraciones contra el presidente Javier Milei. El periodista, de reconocida ideología antikirchnerista, le soltó la mano a la derecha libertaria, se rebeló contra las privatizaciones de las universidades públicas y le advirtió al economista: "No se va a poder".

En una entrevista con el periodista Pablo Montagna en Radio Rivadavia, Nelson Castro defendió la educación pública y cruzó al presidente Javier Milei, remarcando: "Los dichos del Presidente respecto a la educación pública son una muestra de ignorancia tremenda. Hoy a la universidad pública van chicos de todos los estratos sociales. El Presidente se quedó con el extracto político… Creer que ese es todo el tema y generar esta situación de angustia e incertidumbre marca una supina ignorancia del Presidente de este problema que realmente alarma, porque cuando se tiene este nivel de ignorancia, la posibilidad de resolver el problema es nulo".

"El Presidente debería ir a las facultades. Debería ver, así como debería ver lo que se hace en el CONICET, y desprenderse del tema político. Pero no porque no exista, sino porque no es la realidad del día a día", agregó Nelson Castro. Por otro lado, el periodista citó a Sarmiento a raíz del uso político que le dio Javier Milei al prócer argentino: “Ayer se hizo el acto por el aniversario de la asunción de Sarmiento, quien aumentó la inversión en educación. El Presidente debería aprender sobre lo que hizo Sarmiento. La universidad pública no se va a poder privatizar. Es algo irrealizable. No está viendo el Presidente, como consecuencia de su nivel de confrontación, es una discusión sobre contenido universitario, tipos de carrera".

Por último, Nelson Castro indicó en tono crítico: "Hay que hacer un análisis de qué pasa con las deserciones académicas. Hay debates que están en el mundo y que no ocurren. Hay docentes de primer nivel que pudiendo estar trabajando en todo el mundo, se han quedado en Argentina. Todo eso tiene un valor que cuando el presidente se expresa, se desecha mostrando un nivel de ignorancia”.

Nelson Castro se dio vuelta y diagnosticó a Milei: "Preocupante"

En una entrevista con el conductor Ernesto Tenembaum para Radio con Vos, Nelson Castro accedió a hablar de todos los temas y cuando la conversación viró hacia la gestión del presidente Javier Milei, lo destrozó: "Descalifica el pensamiento diverso y cree que tiene la solución ideal para todo. Lo que yo veo es la repetición del pensamiento afín; vos pensás igual que X y sos tolerante a lo que X hace. Es tal cual lo veía antes, tal vez con algunos cambios en los modos, y me preocupa".

Lo que Tenembaum no se imaginaba es que Castro haría uso de sus saberes como médico para diagnosticar a Milei. "Esto es típico del (síndrome de) Hubris, al igual que creerse que tiene la solución para todo. Es realmente preocupante, porque se combina con una personalidad patológica", arremetió el periodista sorprendiendo al conductor al aire.