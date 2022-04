Nazarena Vélez ubicó a Yanina Latorre: "Me parece una pelotuda"

El conductor de LAM reavivó un viejo enfrentamiento entre dos de sus "angelitas", y dejó expuesta a Nazarena Vélez con unos picantes mensajes contra Yanina Latorre.

En medio de la fuerte pelea que tuvieron Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, Ángel de Brito tiró más leña al fuego y expuso una conversación de Nazarena Vélez con una seguidora que le preguntó sobre un viejo video de Latorre criticando a Barbie Vélez, su hija, y obtuvo una picante respuesta de la mediática. ¿LAM suma un nuevo enfrentamiento?

"Hola Naza. Viste el video que te mandé de Yanina Latorre. Que está hablando mal de barbie. Es de hace unos años", reza el mensaje del chat entre Vélez y una seguidora que filtró Ángel de Brito en sus redes sociales, bajo el provocador nombre "OK #LAM". Sobre este mensaje, la respuesta de la actriz no se hizo esperar. "Lo vi, la verdad que me parece una pelotuda teniendo una hija", expresó Nazarena.

El chat de la polémica y el tuit de Ángel de Brito.

Lo más curioso de la respuesta fue que -lejos de sumarse a una nueva pelea-, Nazarena buscó limar asperezas con la temida "angelita" y reflexionó: "Pero ya pasó, hoy tengo una relación muy linda. El clima en LAM es muy lindo".

Se trata de una entrevista que le habían hecho a Yanina en Este es el Show en 2016 preguntándole a Yanina qué pensaba sobre las denuncias de violencia de género "Barbarita" Vélez hacia Fede Bal, su pareja de aquel entonces. "Twitter no es un lugar en donde tenés que defender a tu hija si ves que le pegaron. Yo creo que había violencia pero de los dos lados y que un vínculo de violencia no lo hace a él un golpeador. Pero yo creo que habría que proteger un poco más a 'Barbarita'. Venía siendo una actriz cuidada y quedó expuesta. No está bueno verla golpeada y con los ojos llorando", había opinado la panelista.

Yanina Latorre y su insólita denuncia contra Ana Rosenfeld: "Lechuceada"

En Intrusos (América TV) entrevistaron a Latorre y ella hizo una insólita denuncia contra su colega Ana Rosenfeld, que se irá de vacaciones a Miami (Estados Unidos) y supuestamente abandonaría el ciclo a su regreso. La histórica "angelita" explotó de furia y aseguró que el blooper al aire no fue simplemente un accidente.

Frente a frente con el cronista, la mediática pareja de Diego Latorre fue contundente acerca de lo que le ocurrió en LAM y opinó: "¡Estaba lechuceada! Nah... Esto es un laburo. ¡Dos veces al aire! Y justo me pasa acá, como para que no venga". No obstante, el testimonio de Yanina no quedó simplemente en la insinuación de algún trabajo de "magia negra" por parte de su compañera, sino que profundizó con lujo de detalles.

"¿Pero viste que a mí no me calla ni la caída? Alguien no quería que yo hable", insistió. Entonces, el notero la consultó acerca de una publicación de ella en su cuenta oficial de Twitter, en la que escribió que le "pincharon el muñeco", en referencia a una especie de gualicho que le habría hecho la abogada y, sin dudarlo, la panelista reiteró: "Estoy convencida de que me pincharon el muñeco. Todo el mundo me dijo ´ponete ruda, ponete algo, ojo que esta contrata... Tiene brujos en dólares´". Por último, Yanina Latorre repitió que está "segura" de que Ana Rosenfeld le hizo alguna brujería y cerró: "¡Aparte me echa la culpa a mí de todo! Hay 200 minas denunciándola, está todo el país en su contra y la culpa la tengo yo".