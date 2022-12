Nazarena Vélez se llevó un fuerte susto que afectó su salud: "Lo último que necesito"

Nazarena Vélez sufrió un accidente en el cumpleaños de Andrea Taboada y estuvo a punto de descompensarse.

Nazarena Vélez se llevó un fuerte susto que afectó su salud: "Me bajó la presión"

Nazarena Vélez se llevó un fuerte susto que afectó su salud: "Me bajó la presión"

Nazarena Vélez vivió un tenso momento mientras cenaba con sus compañeras de LAM (América TV) después de las grabaciones. Horas después de la situación, la "angelita" lo contó todo a través de sus redes sociales.

Nazarena y las panelistas de Ángel de Brito fueron a cenar por el cumpleaños de Andrea Taboada, pero en medio de la cena, la modelo tuvo un accidente que les interrumpió la velada a todas.

“Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... una zanja!”, contó la madre de Barbie Vélez a través de sus historias de Instagram, y agregó que casi se descompone del susto que pasó.

“¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular! Le recé a San Celular para que esto funcione”, agregó.

Afortunadamente, por ahora su celular funciona. “No saben cómo me bajó la presión, dije: ‘¡Otro gasto, no!’. No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar, Barba, te lo pido por favor! ¡Pero el teléfono anda!”, cerró.

Nazarena Vélez se quebró en LAM al escuchar la historia de Lucila "La Tora", de Gran Hermano

Recientemente, Lucila "La Tora" fue entrevistada en LAM tras su salida de Gran Hermano. Luego de ser cuestionada por las "angelitas" sobre su violenta reacción por la situación entre Coti y Walter "Alfa", Lucila contó que a los 9 años había sufrido un abuso sexual. Nazarena se conmovió al escuchar su historia y finalmente lo entendió todo.

"El episodio con Coti fue el que a vos te disparó por una cuestión personal, según contaste. ¿Fue algo que te pasó hace mucho tiempo?", le preguntó Ángel de Brito. "Sí, a los 9 años. Ya es un tema hablado, obviamente lo vengo tratando. Lo conté después de 15 años. No toqué el tema ni lo quiero tocar, pero el final siempre es el mismo, el abuso", contestó "La Tora".

Fue entonces cuando Nazarena le interrumpió, con lágrimas en los ojos, y le dijo: "Yo creo que a vos te detonó de verdad por tu historia. Todo lo que pensaba de vos, ahora se me fue al piso después de saber que estoy frente a una nena de 9 años abusada. Me rompés el corazón, y entiendo por qué este tema te disparó la agresión. Entiendo que te detonó, porque estabas loca, era una cosa que no te entraba una bala".