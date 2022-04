Nazarena Vélez reveló el verdadero motivo de su salida de LAM: "No rinde"

La celebridad contó el porqué de su decisión a un mes del comienzo de LAM en América TV. Ángel de Brito cuestionó a Nazarena Vélez en vivo.

Nazarena Vélez dio a conocer las razones por las que se retirará de LAM a finales de abril. La actriz y productora teatral explicó al aire, tras la pregunta de Ángel de Brito, los motivos de su salida a poco tiempo del comienzo de esta nueva temporada del ciclo de chimentos.

La mamá de Barbie Vélez aseguró que en un principio había firmado contrato por un mes y hace algunos días alargó su permanencia en el ciclo por un mes más. Nazarena dejó en caro que disfruta mucho de trabajar en el programa, pero que tiene programada una gira por el interior con su obra teatral y por eso no va a poder continuar. "Tengo que trabajar los días de semana también, si no, no rinde la gira", explicó.

Además de esos argumentos, Vélez ha expresado en los últimos meses que tiene cierta reticencia a la exposición en televisión por los daños que le ocasionó a lo largo de su vida. La celebridad contó en uno de los videos de su canal de YouTube que ha sufrido mucho la fama cuando tuvo problemas de adicción a las anfetaminas, cuando falleció su esposo en 2014 y en su separación de Daniel Agostini. A pesar de eso, la actriz reconoció que ella le abrió la puerta a la prensa y tenía cierta responsabilidad en su sobreexposición, por lo que hoy en día tiene otro tipo de perfil mediático.

El fuerte descargo de Nazarena Vélez sobre la muerte de Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez se expresó en LAM sobre cómo la afectó el suicidio de su esposo en 2014 y reveló que casi toda fondo, de no haber sido por sus hijos. "El único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis, obviamente había un porqué. Yo me quedaba en la calle… Había un montón de cosas que yo sabía que él no pudo ni iba a poder enfrentar. Pero uf, te mata", comenzó su descargo la celebridad. Y agregó: "A vos te costó mucho, no es que arrancaste y saliste de una. Me acuerdo que una vez me contaste que los chicos fueron fundamentales para vos".

"A mí me costó mucho, sí. Yo estuve a punto de ser alcohólica. Yo me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián tomándome tres litros de vino a la noche buscando papeles en la oficina, buscando respuestas", reveló sobre cuán cerca estuvo del alcoholismo aunque logró darse cuenta a tiempo y pudo salir sola de esa situación.