Nazarena Vélez reveló el mensaje que le dejó Fabián Rodríguez antes de morir: "Despedida"

Nazarena Vélez reveló detalles de cómo transitó el duelo luego de que Fabián Rodríguez se quitara la vida en el 2016 y contó qué decía el doloroso mail que el empresario le envió para despedirse de ella. "Lo recibí estando en Miami", explicó la panelista de LAM en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

"¿Te daba explicaciones o era un mail de despedida?", preguntó Ángel de Brito, intrigado por conocer más sobre uno de los misterios mejor guardados de la farándula argentina y del que Nazarena reconoció que fue "muy doloroso" y no se lo esperaba. En ese sentido, la actriz agregó: "Era un mail de despedida. Me decía que estaba enfermo". Fue entonces que Yanina Latorre le preguntó a su compañera si en el texto Rodríguez le pedía disculpas, algo que confirmó la propia Vélez antes de asegurar que "nunca" juzgó al productor por la decisión que tomó.

"Siempre fui más de castigarme yo, decir cómo no lo vi, cómo no hice esto, cómo no revisé antes, cómo dejé, cómo no me di cuenta. Con él no me di cuenta, él hizo lo que pudo, yo te puedo asegurar que se podía quedar", continuó la artista, conmovida por el recuerdo. A continuación, Nazarena llenó de elogios a quien fuera su pareja durante 5 años: "Fabi era una persona alegre, amorosa, un buen tipo. La pasaba bien, amaba a sus hijos, realmente le pasó eso, se sintió ahogado".

Cómo fue la previa a aquel fatídico día

"Yo le pedí unos papeles porque veníamos trabajando muy bien desde hacía rato y algo sentí... pedí la rendición de cuentas. El día que me voy a Miami, abro la caja fuerte y la encuentro vacía... me estaba ocultando que habíamos perdido todo", relató Nazarena Vélez sobre los días anteriores al tráfico desenlace. Por último, la panelista de LAM aseguró: "Ha sido un gran hombre, amoroso... pero había cosas para las que no tenía la espalda. Lo estafaron de repente y no supo salir. No es que estaba deprimido, no. Simplemente no pudo manejar eso".