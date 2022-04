Nazarena Vélez habló tras los rumores de romance con Rial: "Es caballero"

La panelista de LAM recalcó cómo fue la reacción que tuvo el periodista luego de que saliera a la luz el romance del pasado que tuvieron.

Nazarena Vélez dejó de lado las rispideces con Jorge Rial y reveló un gesto muy especial que el periodista tuvo con ella. En los últimos días, Luis Ventura asistió como invitado a LAM y habló de muchos temas relacionados a la farándula, entre ellos, el supuesto romance que tuvieron el exconductor de Intrusos y la famosa actriz. Tras este incómodo momento, Nazarena contó una reacción muy peculiar de Rial.

Luego de que Luis Ventura sacara a la luz el supuesto romance de Rial y Vélez, la panelista se mostró bastante incómoda y solo se limitó a negar el tema: "No pasó, pero tampoco lo diría". Sin embargo, en una de las emisiones de LAM, la mamá de Barbie Vélez contó un gesto muy especial que había tenido Jorge Rial con ella luego de estas polémicas declaraciones.

"Me mandó un mensaje al otro día que estuvo acá Ventura. Me dijo que yo sabía perfectamente que él no había dicho nada. Que eso era mentira", empezó por contar Nazarena Vélez en LAM. "Y yo le dije que yo sabía que él no había dicho eso. A pesar de todo", continuó la actriz sincera y muy contenta por el accionar del periodista.

Cabe recordar que Jorge Rial y Nazarena Vélez se enfrentaron mediáticamente en diversas ocasiones e, incluso, su vínculo había quedado bastante tenso tras la última pelea mediática. "Lo cuento porque me parece que es de caballero. Más allá de todo lo otro que puede tener Jorge, que sigo sosteniendo", aseguró la humorista. "Yo le creo a Jorge porque sé que no es ese tipo de hombres. Yo puedo asumir todo lo malo que tiene Jorge y de verdad que me pareció muy de caballero que al otro día me escriba", sentenció al respecto.

La palabra de Luis Ventura sobre el romance de Rial y Vélez

Durante su visita a LAM, Luis Ventura se mostró muy serio sobre los rumores del romance que supuestamente habían mantenido Jorge Rial y Luis Ventura. "No quiero herir. A mí me lo dijo Jorge. Es más, hasta hace poco yo pasé por el City Center y me dijeron que ahí ustedes tuvieron un encuentro", lanzó Ventura sobre el tema.

Luego de que Nazarena Vélez desmintiera este encuentro, Ventura afirmó que "el no mentía": "Vos sabés, mejor que nadie, que yo no tiro para joder". "Yo no digo que vos tires para joder, yo digo que muchas veces se pasa un límite, se pasa a la mentira", finalizó Vélez en ese entonces.