Nazarena Velez habló de más y contó lo impensado sobre Paula Chaves: "No la soporto"

La panelista hizo una impensada acotación en medio de una nota a Paula Chaves. Nazarena Vélez sorprendió con su comentario en LAM.

Nazarena Vélez es una de las figuras más famosas de la farándula argentina y, a pesar que hace un tiempo se mostraba alejada de los chimentos, desde empezó a formar parte del panel de LAM su costado mediático volvió a salir a flote. La actriz y productora teatral es noticia usualmente por sus acotaciones en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV; y en esta ocasión habló sobre Paula Chaves, de quien contó lo impensado.

La madre de los hijos de Pedro Alfonso fue entrevistada por el cronista de LAM tras el deceso de Silvina Luna y la modelo se refirió a las exigencias del medio en cuanto al físico de las mujeres. Cuando terminó la nota y volvieron el piso, se pudo escuchar a Nazarena Vélez soltar una fuerte frase que muchos entendieron que fue dirigida a Chaves.

"No la soporto", esbozó la madre de Barbie Vélez al finalizar el reportaje, sin saber que su micrófono estaba abierto. "Ahora hablamos de a quien no soportamos. ¿A quién no soportamos? ¿De quién hablamos?", bromeó De Brito sobre el exabrupto de su panelista. Si bien en un principio pareció que se refería a Paula, después revelaron que era un comentario referido a una charla que estaba teniendo con su compañera Marcela Feudale sobre otra persona. "Eso pasa cuando están hablando entre ellas y no le prestan atención a lo que está pasando en la nota”, opinó Yanina Latorre.

Zaira Nara, sobre su alejamiento de Paula Chaves

"Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje", comentó Zaira después de su alejamiento de su íntima amiga Paula Chaves.

Las modelos se habrían distanciado por el noviazgo de Zaira con Facundo Pieres, ex de su colega. Y sumó: "Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono. Si me dice ‘ahi no mires’, no miro. Si salí con él fue porque ella me dijo que sí".