Nazarena Vélez contó lo que nadie imaginaba sobre su guerra con Carmen Barbieri: "Rechazo"

La actriz volvió a arremeter contra su colega. Nazarena Vélez habló de su vínculo con Carmen Barbieri.

Nazarena Vélez le respondió a Carmen Barbieri después de que la capocómica hablara sobre el conflicto que protagonizaron Fede Bal y Barbie Vélez en su separación. La productora teatral reveló cuánta angustia le produce hablar sobre el tema a pesar de los años que pasaron de aquel momento.

Barbie Vélez y Fede Bal fueron pareja en 2016 y su relación terminó con acusaciones en la Justicia por violencia de ambas partes, a pesar de que ambas denuncias fueron desestimadas y ninguno fue considerado culpable. Si bien todo terminó y tanto Bal como Vélez continuaron con sus vidas amorosas con otras personas, el gran escándalo mediática que esta ruptura significó en su momento aún tiene resonancia y por ese motivo Barbieri fue consultada al respecto recientemente.

"Fue una etapa muy difícil para las dos familias, pero lo superé y aprendo de lo que ha pasado. Es muy difícil ser mamá de dos chicos que se amaban, que estaban en pareja y que era tóxica la pareja. Fue muy difícil pasar por lo que pasamos, hablo por la otra parte. No la voy a nombrar porque se enoja mucho conmigo", comentó Barbieri en Intrusos en referencia al conflicto de su hijo con Barbie Vélez. Al mismo tiempo, Nazarena fue consultada por estas declaraciones en LAM y contó qué le produjeron.

La madre de Barbie Vélez, "El Chino" Agostini y Thiago Rodríguez aseguró que le genera rechazo hablar de la situación vivida por su hija. "Es un tema que me genera tanto asco, me da tanta bronca... se me acelera el corazón. Me duele, pienso en Barbie viendo eso... no me gusta. Gracias a Dios nunca me la crucé y ojalá que siga así... porque me genera, uff, es un tema que me desestabiliza, me descoloca, y odio que me pase. Ver sufrir a un hijo es tremendo y después escuchar pelotudeces te genera más violencia", relató la actriz.

Nazarena Vélez, sobre la denuncia a Jey Mammón

La productora habló sobre la estrecha amistad que tenía con Jey Mammón antes de la denuncia de Lucas Benvenuto y reveló que decidió soltarle la mano. "Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años", soltó. Y agregó: "Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo".